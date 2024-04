Raffaello, Tiziano, Rubens: i capolavori dalla Galleria Borghese nella mostra più affascinante di primavera a Roma

Scopri la straordinaria mostra "Raffaello, Tiziano, Rubens: Capolavori dalla Galleria Borghese a Palazzo Barberini" fino al 30 Giugno 2024. Un'opportunità unica per ammirare opere iconiche esposte in un contesto prestigioso e affascinante.

Durante i lavori di rinnovamento della Galleria Borghese, cinquanta opere della sua preziosa collezione saranno temporaneamente ospitate a Palazzo Barberini, offrendo al pubblico l’opportunità di continuare a godere di questo ricco patrimonio artistico.

Fino al 30 giugno 2024, le Gallerie Nazionali di Arte Antica e la Galleria Borghese a Roma presentano la mostra “Raffaello, Tiziano, Rubens: Capolavori dalla Galleria Borghese a Palazzo Barberini”, inaugurando una collaborazione senza precedenti.

Durante il progetto di PNRR, sarà possibile ammirare cinquanta opere esposte nell’Ala Sud del piano nobile di Palazzo Barberini. Quest’occasione speciale offre un’opportunità unica di confrontare due collezioni legate da una storia comune, incarnata dalle figure di Maffeo Barberini e Scipione Borghese, protagonisti della vita politica e culturale romana del Seicento.

Le opere in mostra

Nella mostra troverete i capolavori senza tempo come il Ritratto d’uomo di Antonello da Messina, la Madonna col Bambino di Giovanni Bellini, la Madonna con Bambino, san Giovannino e angeli di Sandro Botticelli, il Ritratto di giovane donna con unicorno di Raffaello, Susanna e i vecchioni di Peter Paul Rubens, l’Amor Sacro Amor Profano di Tiziano, e la Predica del Battista di Paolo Veronese, per citarne solo alcuni, rimarranno accessibili al vasto pubblico anche durante questo periodo.

Info e costi

Durante l’intera durata dell’esposizione, sono previste agevolazioni sui biglietti d’ingresso. Il biglietto della Galleria Borghese è ridotto a 11 euro (sono escluse le spese di prenotazione obbligatoria, le gratuità e le riduzioni previste dalla legge). Chi ha già acquistato il biglietto della Galleria Borghese avrà la possibilità di visitare le Gallerie Nazionali di Arte Antica al costo agevolato di 5 euro, consentendo loro di esplorare tutto il ricco patrimonio artistico e le iniziative in corso.

Durante il periodo della mostra, il biglietto intero ordinario per Barberini Corsini avrà un costo di 15 euro (sono escluse le gratuità e le riduzioni previste dalla legge).

Dal 29 marzo al 30 giugno 2024, biglietto ridotto a € 5.00 per chi è in possesso di un biglietto di Galleria Borghese, da esibire in biglietteria al momento dell’ingresso.

Orari

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00)

Per maggiori info clicca qui.