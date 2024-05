IT.A.CÀ, il Festival del Turismo Responsabile, torna in Italia con la sua 16esima edizione: “Radici in Movimento”

Scopri l'emozionante viaggio attraverso le radici culturali e ambientali dell'Italia con IT.A.CÀ, il Festival del Turismo Responsabile

L’attesa è finita: IT.A.CÀ, il rinomato Festival del Turismo Responsabile, fa il suo ritorno in Italia con la sedicesima edizione, promettendo un viaggio emozionante attraverso le radici culturali e ambientali del Bel Paese. Ancora una volta, GreenMe si unisce come mediapartner per diffondere e sostenere l’importante messaggio di sostenibilità e responsabilità ambientale promosso dal festival.

Sotto il motto “Dove mai andiamo? Sempre a casa” (Novalis), IT.A.CÀ esplora il tema ‘Radici in Movimento’ nel 2024, concentrandosi sul dinamismo intrinseco al turismo e alla migrazione.

Attraverso una rete vasta e diversificata di oltre 700 realtà locali e nazionali, il festival si propone di esaminare la complessità del rapporto tra turisti e migranti, due realtà che rappresentano movimenti in direzioni parallele ma divergenti.

La tappa inaugurale a Monte Catria

La sedicesima edizione di IT.A.CÀ ha preso il via a Monte Catria lo scorso fine settimana con grande entusiasmo da parte di turisti e comunità locali. Gli eventi di due giorni hanno attirato migliaia di partecipanti, offrendo escursioni nell’Appennino umbro-marchigiano, trekking nei boschi e visite culturali che hanno permesso ai visitatori di Cantiano di scoprire le radici di un luogo unico e poco conosciuto dell’Italia.

Le Prossime tappe in Sardegna, Umbria ed Emilia Romagna

Il festival proseguirà con la seconda tappa in Sardegna a giugno, seguita dalla Valnerina e Valle Spoletana in Umbria ad agosto. Successivamente, toccherà la Valle del Panaro – Spilamberto, Guiglia e Savignano S/P in Emilia Romagna per condividere esperienze legate all’antica lavorazione della canapa e alle tradizioni culinarie locali.

Da settembre a novembre, IT.A.CÀ attraverserà varie regioni italiane tra cui la Lombardia, la Sicilia e le Marche, coinvolgendo comunità locali e viaggiatori in un’esperienza unica di scoperta e condivisione delle radici culturali, storiche e ambientali dei territori visitati.

Un invito a esplorare le Radici del Mondo

Con la sua sedicesima edizione, IT.A.CÀ continua a offrire un’opportunità unica per esplorare le radici del mondo attraverso il turismo responsabile e sostenibile. Le numerose tappe del festival offrono un’occasione per imparare, condividere e connettersi con le comunità locali, contribuendo così a preservare e valorizzare le ricchezze culturali e naturali dell’Italia.

Qui il programma completo