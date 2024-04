Festival internazionale dell’aquilone: dal 20 aprile al 1 maggio il mare di Cervia si tinge dei colori del mondo

Dal 20 aprile al 1 maggio, Cervia ospita il Festival Internazionale dell'Aquilone, un evento che trasforma il mare in una festa di colori provenienti da tutto il mondo.

Coloratissimi, di tutte le forme e dimensioni: tornano gli aquiloni a far sognare grandi e piccini e a dipingere il cielo di Cervia e dintorni. Dal 20 aprile al 1° maggio si svolge infatti la 44esima edizione del Festival Internazionale dell’Aquilone, con 250 artisti provenienti da 40 Paesi di tutto il mondo.

Il Festival Internazionale dell’Aquilone, la più completa e longeva rassegna di aquiloni d’arte, fa ritorno sulla spiaggia di Pinarella di Cervia dal 20 aprile al 1° maggio 2024 con la sua 44° edizione. Promuovendo il pluralismo, il dialogo e l’inclusione come strumenti di pace, la manifestazione celebra anche la ricca cultura e le tradizioni legate all’aquilone.

Sotto la guida di Caterina Capelli, Art Director dell’evento, quest’anno l’edizione si distingue come mai prima d’ora, dedicata interamente alla Regione Emilia-Romagna. Un omaggio alla sua rinascita dopo la devastante alluvione della scorsa primavera, simboleggiata dal fenicottero rosa, emblema di rigenerazione. Testimonial d’eccezione sono l’Antoniano di Bologna e il coro dei bambini dello Zecchino d’Oro, scelti come ambasciatori di pace. L’evento include inoltre numerose mostre, spettacoli e celebra vari anniversari, mantenendo vivo il suo progetto e i suoi valori.

L’evento e gli appuntamenti

Dal 20 aprile, Cervia accoglierà ARTEVENTO CERVIA 2024, con la partecipazione di 50 delegazioni e oltre 250 artisti provenienti da tutto il mondo. L’evento mira a celebrare la sostenibilità, la libertà, la fratellanza e la pace attraverso un mix innovativo di arti visive e performative. Il programma di 12 giorni include spettacoli adatti a tutte le età, trasformando Cervia nella Capitale Mondiale dell’Aquilone. Tra le novità, un Premio Speciale per Meriti di Volo e la presenza del Festival della Lettura per bambini e ragazzi “Un Prato di Libri”. Saranno inoltre organizzati due eventi speciali per commemorare il 25 aprile e il 1° maggio, insieme a due mostre espositive in location significative.

La 44ª edizione di ARTEVENTO offrirà un’ampia varietà di attrazioni, tra cui installazioni ambientali, voli dei giganti, i “Giardini del Vento”, e voli notturni come “Bussa al cielo e ascolta il suono”. Saranno organizzati anche laboratori didattici per bambini, corsi di costruzione per adulti sul tema del fenicottero rosa e numerose attrazioni e attività ricreative per tutta la famiglia.

Inoltre, l’evento sarà commemorato con tre annulli postali speciali dedicati ai temi della manifestazione e realizzati da Filatelia Poste Italiane, incluso uno in onore di Guglielmo Marconi in occasione dei 150 anni dalla sua morte, in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Marconi e il Museo Marconi.