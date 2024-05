Festa della mamma: quando si festeggia quest’anno in Italia e nel mondo, le origini e il significato

Tra qualche giorno sarà la Festa della mamma, una ricorrenza molto sentita non solo in Italia, ma anche in altri Paesi del mondo. Ma come nasce? E come viene celebrata?

“La mamma è mamma”, ”Di mamma ce n’è una sola” e per questo, ogni anno, le dedichiamo un giorno in cui tutte le nostre attenzioni per lei si moltiplicano. La Festa della mamma si celebra la seconda domenica di maggio e nel 2023 sarà il 14 maggio.

La Festa della mamma si celebra in tantissimi Paesi del mondo, con date ed eventi diversi, che portano però tutti lo stesso significato, quello di ringraziare le mamme per tutto l’amore che ci danno ogni giorno. Ma per dimostrare tutto il bene che le vogliamo non c’è bisogno di trasformare la festa della mamma in qualcosa di strettamente commerciale perché ci sono tanti doni inaspettati che non si possono comprare, per esempio un picnic a sorpresa, una cena preparata da voi, che sicuramente saranno più graditi di tanti altri.

Festa della mamma: origini

Perché festeggiamo la Festa della Mamma? Non c’è una sola risposta a questa domanda. Partiamo dall’antichità dove tra le popolazioni politeiste c’erano numerosi riti che celebravano la Madre Terra e le divinità legate alla rinascita della natura in primavera.

I Greci celebravano era Rea, la madre di tutti gli dei, la grande procreatrice, mentre i Romani Cibele la divinità simbolo della Natura e di tutte le madri. Si dice che proprio per questo motivo, la Festa della mamma ricorre in un mese primaverile, in cui la natura si sveglia rappresentando la vita e la fertilità.

Festa della mamma: significato

La Festa della mamma racchiude in sé tantissimi significati. La mamma è l’origine della nostra vita, è la forza della nostra famiglia, è affetto, amore incondizionato e tanto altro. Per questo dobbiamo ricordarci di rispettarla sempre e non solo il giorno della Festa.

Ad esempio, per rendere ancora più significativa questa festa, non c’è niente di meglio che esprimere il proprio affetto attraverso un pensiero realizzato con le proprie mani, che sia originale e poco convenzionale, ma che possa rispettate i gusti di una delle persone che vi conosce meglio.

Festa della mamma in Italia

In Italia, la Festa della mamma si deve a Don Otello Migliosi, che nel 1957, nel borgo di Tordibetto ad Assisi, decise di celebrare per la prima volta la figura della mamma; ma un altro pioniere è stato il senatore e sindaco di Bordighera Raul Zaccari, che ha istituito il primo festeggiamento nel 1956.

Festa della mamma nel mondo

Come dicevamo la Festa della mamma non esiste solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo e altrettanto suggestive sono le sue origini. In Gran Bretagna nasce nel 1600, il ‘Mothering Day’ o ‘Mothering Sunday’ era il giorno in cui i bambini che vivano in collegio o che erano lontani per imparare un mestiere, potevano tornare a casa. Il giorno era quello della quarta domenica di Quaresima: i bimbi portavano con sé doni e fiori per la mamma.

La storia più conosciuta però è sicuramente quella legata agli Stati Uniti dove il ‘Mother’s Day’ nasce per motivi civili e sociali. Alla fine del 1800 si chiedeva il suffragio universale e l’abolizione della schiavitù e nel 1970 la pacifista Julia Ward Howe propose una giornata dedicata alle mamme, in cui il tema della festa fosse la pace.

Ma è solo grazie ad Anna M. Jarvis che la festa venne ufficialmente riconosciuta. Jarvis era un’attivista che si batteva per l’istituzione di una festa dedicata alle vittime della Guerra Civile Americana, ma dopo la morte della madre, volle una ricorrenza dedicata alle mamme.

Nel 1908 nasce la Festa della mamma, ratificata nel 1914 dal presidente Wilson, che ha come messaggio pace, amore e commemorazione.Il destino però fu beffardo con Anna Jarvis, perché non solo non ebbe mai figli, ma finì per combattere tutta la vita contro la deriva commerciale che aveva preso la Festa della mamma, per poi morire da sola in un ospizio. Nel mondo la Festa della mamma non si festeggia tutti lo stesso giorno.

Festa della mamma: date nel mondo

La Festa della mamma sarà il 12 maggio, oltre che per l’Italia anche per Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Cuba, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Lettonia, Malta, Malaysia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Porto Rico, Singapore, Slovacchia, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Uruguay, Venezuela, Nigeria, Giappone.

Nel Regno Unito e in Irlanda è la quarta domenica di Quaresima, mentre in altri paesi è nel mese di dicembre, di agosto, di novembre, di febbraio, di marzo, di ottobre.

Festa della mamma: qualche idea su cosa regalare

Abbandoniamo l’aspetto strettamente commerciale e concentriamoci sul fai-da-te. I regali fatti con le proprie mani trasudano amore e attenzione, qui trovate qualche idea originale e facile da realizzare:

