Che ci fanno degli spacciatori di semi in giro per Roma?

C’è grande mistero intorno ad un video che sta circolando sui social e che ritrae alcuni “spacciatori di semi” in giro per Roma: di cosa si tratterà?

Sta facendo il giro dei social uno strano breve video in cui vediamo degli “spacciatori” girare per Roma e passare di mano in mano una piccola bustina di carta. Ma niente paura, non si tratta di sostanze stupefacenti perché dopo pochi secondi è tutto molto più chiaro: il contenuto delle bustine sono alcuni semi che vengono lasciati in vari luoghi della città.

Il motivo non è ben definito, ma possiamo intuirlo dalla scritta presente sulle bustine: “Non è mai troppo presto”. A giudicare dall’inquadratura che stacca su diversi fiori e sulle api impollinatrici, sembra proprio che la campagna voglia invitarci a prenderci cura dell’ambiente che ci circonda prima che sia tardi.

E infatti tra le ultime scene vediamo la scritta emblematica “Non è mai troppo presto per piantare il futuro”.

Di cosa si tratterà? Il mistero si infittisce: non ci resta che aspettare…