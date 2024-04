Dagli scarti di cocco questa azienda realizza borse frigo senza plastica, termiche e resistenti

Nutshell Coolers è una borsa frigo pieghevole realizzata impiegando i rifiuti di cocco che altrimenti andrebbero bruciati che vengono sostituiti alla plastica

L’iniziativa di Nutshell Coolers nelle Filippine rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l’inquinamento da plastica e nell’utilizzo di risorse sostenibili. Grazie all’ingegno di Tamara e David, i rifiuti di cocco, altrimenti destinati alla combustione, vengono trasformati in un isolante naturale che sostituisce il polistirolo di plastica, riducendo così l’impatto ambientale.

Il processo inizia con la raccolta delle bucce di cocco dalle fattorie locali, che vengono trasformate in fibra e successivamente fusa insieme per creare pannelli isolanti. Questi pannelli vengono utilizzati per realizzare delle borse frigo pieghevoli che costituiscono un’alternativa biodegradabile e sostenibile alle tradizionali scatole di polistirolo.

Ogni borsa frigo prodotta utilizza 37 gusci di noce di cocco e il guscio stesso è realizzato con 50 bottiglie di plastica riciclate, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti plastici e al loro riciclo. Fino ad ora l’iniziativa ha permesso di salvare oltre 240.000 gusci di cocco dall’essere bruciati come rifiuti, dimostrando l’efficacia di soluzioni sostenibili e circolari.

Così si dà anche un reddito extra agli agricoltori locali

Queste borse frigo non solo offrono un’alternativa ecologica alla plastica, ma forniscono anche un reddito extra agli agricoltori locali, contribuendo così allo sviluppo economico delle comunità rurali delle Filippine. Inoltre l’uso di materiali biodegradabili riduce l’inquinamento ambientale e l’impatto negativo sull’ecosistema marino.

Un’idea che ha il potenziale per rivoluzionare l’industria degli imballaggi e dei contenitori, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per affrontare la crisi globale dei rifiuti plastici. La richiesta di ridurre l’uso della plastica è sempre più pressante e iniziative come queste dimostrano che è possibile adottare pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente.

Il Coconut Cooler e il Nutshell Cooler possono essere usati per picnic all’aperto, gite in spiaggia, weekend fuori porta e persino per fare la spesa e sono solo i primi passi verso la creazione di prodotti sostenibili per un futuro migliore.

Con il sostegno di investitori e organizzazioni come ADB Ventures e Katapult Ocean Fund, l’azienda si propone di ampliare la sua produzione e sensibilizzare sempre più persone sull’importanza della sostenibilità ambientale.

Fonte: Nutshell Coolers

