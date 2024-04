Earth Day: i 10 Comandamenti Green che ognuno di noi dovrebbe rispettare per salvare il Pianeta

In occasione dell'Earth Day 2023, vi suggeriamo una serie di comandamenti che ognuno di noi dovrebbe seguire ogni giorno per proteggere il nostro splendido e vulnerabile Pianeta

Il nostro Pianeta deve fare i conti con le crescenti minacce legate ai comportamenti dell’uomo, le cui conseguenze spaventose sono sotto gli occhi di tutti. Il tempo per salvare la Terra sta per scadere (come ribadito dagli scienziati di tutto il mondo) e oggi più che mai occorre ripensare le nostre azioni, a partire da quelle quotidiane che spesso diamo per scontate. Per sensibilizzare tutti sul futuro del Pianeta che ci ospita, greenMe ha lanciato l’iniziativa “Comandamenti Green”.

Si tratta di 10 comandamenti che tutti noi dovremmo interiorizzare e rispettare per agire concretamente, partendo dalla consapevolezza che non esiste un Pianeta B, come sottolineato più volte dagli attivisti che lottano contro i cambiamenti climatici. Ed è proprio da questa questa presa di coscienza che dovremmo ricominciare a prenderci cura della nostra cara Terra. Come? Sforzandoci il più possibile di proteggerla e non inquinarla per renderla un posto migliore sia per noi che per le altre specie animali e vegetali che vi abitano.

I 10 Comandamenti Green

Di seguito vi elenchiamo i 10 “Comandamenti Green”, che grazie al talento e alla creatività dell’illustratrice Alessandra Loreti, sono stati proposti in chiave artistica:

Non avrai altro pianeta al di fuori di me Ed è proprio vero! La Terra è una sola: rispettiamo il nostro pianeta. Non sprecare le risorse invano Ognuno deve dare il proprio contributo, a partire dalle piccole cose del quotidiano. Ricorda: il cambiamento inizia da te! Ricordati di rispettare l’ambiente Questo comandamento ci ricorda che la Terra è delicata, ha bisogno di maggiori attenzioni: ognuno di noi deve prendersene cura e rispettarla. Onora il cielo, il mare e madre terra tutta Ognuno di noi deve portare rispetto verso il nostro intero Pianeta e nei confronti di ogni elemento che lo rende tale! Non uccidere L’uomo ha da sempre rappresentato una minaccia per il Pianeta e per le creature che lo abitano. Facciamo in modo che non sia più così! Non rendere l’aria impura Che si tratti di fumo, smog, polveri sottili poco importa. L’obiettivo è sempre lo stesso: smettiamo di compromettere la qualità dell’aria! Non inquinare Vorremmo poter dire che si tratta del Comandamento Green più scontato, ma non lo è affatto. Purtroppo ancora oggi ci sono persone che non hanno alcun rispetto per il Pianeta e per le creature che lo abitano (compresi noi). È per questo che lo ripeteremo all’infinito, finché non diventerà “una cosa normale” per tutti. Non raccontare falsa testimonianza Bisogna sempre far corrispondere le parole ai fatti. Non basta predicare uno stile di vita green ad amici e parenti, senza poi attuare scelte responsabili e sostenibili in prima persona. Non desiderare la Terra d’altri Prendiamoci cura del nostro Pianeta, quello in cui già abbiamo la fortuna di vivere, piuttosto che desiderarne un altro incontaminato Desidera il meglio per te e per gli altri

Facciamo tesoro di questi semplici, ma necessari, comandamenti! La Terrà ringrazierà.

