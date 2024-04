Earth Day 2024: #OnePeopleOnePlanet, il Villaggio per la Terra e tutti gli appuntamenti da non perdere

Scopri tutti gli eventi imperdibili dell'Earth Day 2024, tra cui la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet, il Villaggio per la Terra e altri appuntamenti dedicati alla salvaguardia ambientale e alla sostenibilità.

L’Earth Day, o Giornata della Terra, rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’importanza della salvaguardia ambientale e per promuovere azioni concrete volte alla protezione del nostro pianeta. Nato nel 1970 come movimento studentesco negli Stati Uniti, l’Earth Day è diventato nel corso degli anni un evento globale che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo.

Le celebrazioni dell’Earth Day offrono l’opportunità di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati all’ambiente, come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l’inquinamento e la deforestazione. Inoltre, sono un momento per promuovere azioni concrete a livello individuale, comunitario e governativo per affrontare queste sfide ambientali.

In Italia, le celebrazioni dell’Earth Day hanno acquisito sempre maggiore rilevanza negli ultimi anni, con eventi organizzati in diverse città e iniziative promosse da istituzioni, associazioni e ONG. Il Villaggio per la Terra di Villa Borghese a Roma, inaugurato nel 2016 da Papa Francesco, rappresenta un importante punto di riferimento per le celebrazioni ufficiali dell’Earth Day nel nostro Paese.

Anche quest’anno, la 54esima edizione dell’Earth Day sarà celebrata con numerosi eventi in tutta la penisola, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare il più ampio pubblico possibile sull’importanza della tutela ambientale.

Ecco tutti gli eventi

Villaggio per la Terra a Roma

Il Villaggio per la Terra di Roma, organizzato da Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari, è la più grande manifestazione ambientale in Italia. Si svolge dal 18 al 21 aprile e coinvolge studenti e famiglie da tutto il paese. Quest’anno ospiterà più di 600 eventi gratuiti, organizzati da oltre 300 entità della società civile, istituzioni e federazioni sportive. Il programma include incontri, spettacoli, talk e un villaggio per i bambini con laboratori ludici e didattici, che si terranno alla Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese.

Una novità di quest’anno è Impatta Disrupt, un festival sull’innovabilità per la crescita sostenibile che si terrà dal 18 al 20 aprile presso la Casa del Cinema. Questo festival celebra anche la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, istituita dalle Nazioni Unite il giorno prima dell’Earth Day, il 21 aprile, per incoraggiare gli innovatori di tutto il mondo a collaborare per un futuro sostenibile.

One People One Planet

La maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet si terrà nell’auditorium della Nuvola di Fuksas a Roma il 22 aprile dalle 8:00 alle 24:00 e sarà trasmessa in diretta su RaiPlay. Lo slogan di quest’anno è “Torna a battere il cuore per la Terra!” e include il Concerto per la Terra con la partecipazione di Luca Barbarossa e altri artisti, dedicato alla “Pace e ambiente”. Questa è la quinta edizione dell’evento, prodotto da Earth Day e trasmesso su RaiPlay e VaticanNews, con il supporto di Earth Day Network e del programma ambientale Onu Connect4Climate.

A Torino, sabato 20 aprile, alle 9:00, presso i Musei Reali, avrà luogo un evento di AWorld e Club Silencio dedicato alla sostenibilità sociale e ambientale, con talk, attività wellness, spettacoli, workshop, mostre, laboratori per l’infanzia e musica. Alle 18:00, in Piazzetta Reale, ci sarà un Concerto per la Terra con la partecipazione di numerosi artisti, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e diffondere il messaggio “Proteggiamo il Pianeta, perché non abbiamo un Pianeta B”.

Altri eventi

Dal 20 al 25 aprile si terrà la decima edizione di Earth Day Cefalù, un weekend dedicato alla natura, allo sport, all’arte e all’intrattenimento per i più piccoli, con escursioni guidate, laboratori creativi, spettacoli teatrali e altro ancora.

Il 21 aprile, il WWF organizzerà una passeggiata a Brecciaio seguita da un laboratorio per la realizzazione di cialde di terra per la semina.

Il 22 aprile, vari sindaci, tra cui quelli di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso, terranno un evento sul tema dell’inquinamento al Piccolo Teatro Strehler di Milano, con la partecipazione di Enrico Giovannini dell’ASviS.

A Bologna, sempre il 22 aprile, si terrà un convegno sulla transizione ecologica giusta, con la partecipazione del Cardinale Matteo Zuppi e del coordinatore del Forum Dd Fabrizio Barca, organizzato da Forum disuguaglianze e diversità, Caritas italiana e Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro.

Quest’anno, le celebrazioni italiane dell’Earth Day assumono un significato ulteriore in quanto fanno parte del G7 Clima, Energia e Ambiente che si terrà a Torino dal 28 al 30 aprile, con due eventi sostenuti dalla Regione Piemonte per favorire il dialogo interculturale e intergenerazionale.