Earth Day: 5 modi divertenti per festeggiare con i bambini la Giornata della Terra

Anche quest'anno il 22 Aprile (un mese dopo l'equinozio di primavera) si festeggerà in tutto il mondo la Giornata della Terra, in inglese Earth Day, un giorno speciale in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del Pianeta Terra.

Nata il 22 Aprile 1970, per sottolineare l’importanza della necessità di un maggiore attenzione verso l’ambiente e alle sue risorse, questa festa, coinvolge a oggi ben 193 Paesi ed è divenuta nel tempo un avvenimento importante per informare ed educare al rispetto del nostro Pianeta.

Tante saranno le iniziative e gli eventi degli ecologisti, in tutto il mondo, che avranno come obiettivo non solo quello di informare dei problemi che affliggono il nostro pianeta, dall’inquinamento alla distruzione di interi ecosistemi, ma anche quello di trovare insieme delle soluzioni, per un’adeguata e urgentissima tutela della natura.

Ma anche noi nel nostro piccolo, in famiglia o con gli amici, possiamo festeggiare questo particolare giorno, per insegnare ai nostri figli come rispettare e dunque tutelare il nostro Pianeta.

E allora ecco qualche idea divertente per celebrare la Giornata della Terra, una data importante per iniziare una speciale tradizione di famiglia.

Fate una lista di impegni per un maggior rispetto dell’ambiente

Tutti insieme in famiglia, fate un elenco di obiettivi che riguardano la tutela del Pianeta e che vorreste realizzare. Per rendere più allegro il vostro elenco, incaricate i bambini di decorarlo con disegni colorati. Appendete l’elenco in un luogo della casa visibile a tutti, come ad esempio sul frigorifero o sulla lavagnetta in cucina. Con il passare delle settimane o dei mesi, potrete voi stessi appurare se siete stati davvero bravi e avrete raggiunto tutti gli obiettivi posti.

Insegnate a vostro figlio ad andare in bicicletta

Potrebbe essere un giorno che ricorderà per sempre! Quale migliore occasione se non in questa particolare data, per insegnare ai vostri bambini a guidare questo utilissimo mezzo di trasporto a emissioni zero? E se vostro figlio ha solo un anno di età, potreste optare per la bicicletta senza pedali, sulla quale non solo si divertirà tantissimo, correndo e sfrecciando a tutta velocità, ma migliorerà il suo equilibrio.

Piantate un albero o realizzate un piccolo orto sul balcone o nel giardino

Ma quanto piace ai bambini giocare con la terra sporcandosi le mani? Dunque perché non permettergli di aiutarvi e piantare un albero o anche semplicemente verdure, spezie, ortaggi di cui potreste prendervi cura tutti insieme? Avere un orto sarà un occasione per mostrare ai vostri figli il ciclo di vita delle piante dal seme al germoglio, inoltre è un modo per insegnare loro, che far crescere il cibo nel proprio orticello è più eco-friendly e salutare che comprarlo al supermercato.

Programmate una gita in mezzo alla natura

Quale modo migliore per celebrare insieme questa giornata se non quello di avvicinarsi di più alla natura? Organizzate un escursione o una bella camminata in montagna, visitate un giardino botanico, organizzate un pic-nic in campagna, una gita in una fattoria. Insomma pensate a una giornata alternativa a contatto con il verde, con gli alberi e con gli animali.

Riuso e riciclo creativo

E per finire se la giornata proprio non vi permette di fare attività fuori casa, potreste lavorare con le mani e realizzare bricolage o collage divertenti riciclando creativamente carta, bottiglie di plastica, lattine, tappi, scarti di tessuto ecc..

Buona Giornata della Terra a tutti!