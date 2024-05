Attenzione! Le discariche rilasciano metano in modo incontrollato (almeno il 40% più di quanto si sospettasse)

Uno studio ha fatto emergere come le discariche negli Stati Uniti perdano metano in modo significativo e incontrollato dato che non disperdono di sistemi di cattura del gas e non sono obbligate a installarli

Una recente ricerca ha messo in luce una preoccupante realtà: le discariche negli Stati Uniti perdono metano in modo significativo e incontrollato. Questo potente gas serra intrappola molto più calore nell’atmosfera rispetto all’anidride carbonica nei primi anni dopo la sua emissione, rendendolo un elemento cruciale da affrontare per contrastare il riscaldamento globale.

Sebbene l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) abbia recentemente imposto ai trivellatori di petrolio e gas di monitorare e riparare immediatamente le perdite di metano, tali requisiti non si applicano alle discariche, che rappresentano quasi un quinto delle emissioni di metano del paese.

Le discariche producono metano quando i rifiuti organici si decompongono. Tuttavia quasi la metà delle discariche negli Stati Uniti non dispone di sistemi di cattura del gas e non sono obbligate a installarli. Anche per quelle soggette a regolamentazione, le misurazioni del metano sono effettuate solo quattro volte l’anno, con monitoraggi ogni 30 metri intorno al perimetro della discarica.

Le discariche rilasciano emissioni superiori del 40% rispetto alle stime dell’EPA

Carbon Mapper, un’organizzazione no-profit che utilizza satelliti per rilevare il metano, ha scoperto che le emissioni di metano dalle discariche sono superiori del 40% rispetto alle stime dell’EPA. Le discariche negli Stati Uniti rilasciano nell’aria l’equivalente di 287 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno, paragonabile alle emissioni di 74 centrali a carbone.

Gli ispettori dell’EPA hanno segnalato numerosi casi in cui i livelli di metano superavano il limite regolamentare di 500 parti per milione. Questi dati allarmanti indicano che il sistema attuale non è adeguato a rilevare e contenere le emissioni di metano.

Le discariche non solo contribuiscono al riscaldamento globale, ma anche alle condizioni di vita difficili per chi vive nelle vicinanze. A Berkeley, livelli esplosivi di metano sono stati rilevati in una discarica chiusa, mentre in Oregon, un idrogeologo ha segnalato alti livelli di arsenico nei pozzi di monitoraggio intorno a una discarica.

Affrontare il problema del rilascio del metano dalle discariche ridurrebbe dunque le emissioni che riscaldano il pianeta e migliorerebbe anche la qualità della vita delle comunità vicine. Si auspica che l’EPA, con le nuove regole, possa adottare strategie efficaci per contenere le emissioni di metano dalle discariche, ispirandosi alle regolamentazioni già in vigore per l’industria petrolifera e del gas.

Fonte: Science

