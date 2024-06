La cascata più famosa (e alta) della Cina è in realtà una truffa: “è alimentata artificialmente da un tubo”

Smascherato l’inganno della cascata Yuntai in Cina: è alimentata da un grande tubo nascosto. Secondo i funzionari la decisione è stata presa per farla vedere in tutto il suo splendore anche durante i periodi di siccità

La celebre cascata Yuntai, la più alta della Cina, è al centro di un acceso dibattito dopo che un video virale ha rivelato un segreto imbarazzante: è alimentata artificialmente da un grande tubo nascosto nella parete rocciosa. Questa scoperta è stata fatta da un escursionista, conosciuto con lo pseudonimo “Farisvov”, che ha condiviso il video sui social network cinesi Weibo e Douyin, dove ha raccolto decine di milioni di visualizzazioni.

“Quello su come ho attraversato tutte le difficoltà fino alla sorgente della cascata Yuntai solo per vedere un tubo”, ha scritto sarcasticamente l’escursionista nella didascalia del video. Le immagini hanno scatenato una tempesta di commenti sui social media.

I funzionari dello Yuntai Mountain Geopark, dopo essere stati smascherati, hanno cercato di affrontare la situazione con ironia. “Non mi aspettavo di incontrare tutti in questo modo”, hanno scritto sui social media, fingendo di essere il personaggio della cascata. Hanno ammesso che la modifica è stata fatta per garantire che i milioni di turisti potessero vedere la cascata in tutto il suo splendore, anche durante i periodi di siccità.

Purtroppo non è nemmeno la prima volta

La confessione che si tratta di una sorta di “truffa” ha innescato una serie di reazioni. Alcuni utenti hanno difeso l’azione dei funzionari del parco, sostenendo che i turisti sarebbero rimasti delusi se avessero trovato la cascata asciutta.

Altri, invece, hanno criticato aspramente la decisione, accusando il parco di mancare di rispetto all’ordine naturale e ai visitatori. Alcuni si sono addirittura chiesti se la cascata Yuntai debba mantenere il suo status di cascata più alta e ininterrotta della Cina.

A far riflettere è il fatto che questo non è il primo caso in cui le autorità cinesi hanno apportato modifiche artificiali a cascate naturali. La cascata Huangguoshu, un’altra attrazione popolare, è stata potenziata con acqua deviata da una diga vicina dal 2006. Tali vicende sollevano importanti domande sull’autenticità delle attrazioni naturali e sull’equilibrio tra soddisfare le aspettative dei turisti e preservare l’integrità dell’ambiente.

The source of Asia’s highest #waterfall is a water pipe?😅 In Xiuwu County, Henan Province, the Yuntai Mountain Scenic Area boasts the “highest waterfall in Asia,” the Yuntai Mountain Waterfall, with a staggering drop of 314 meters.

A man discovered with a #drone on Tuesday that… pic.twitter.com/m4EJ7rjQz7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 4, 2024

