Questo villaggio amazzonico è un esempio perfetto di sostenibilità (che fa vergognare le città del mondo)

A Puerto Nariño non si vedono mai veicoli a motore, tanto che è diventata la prima città colombiana ad essere certificata come “destinazione turistica sostenibile”. Qui la priorità è la conservazione e il rispetto dell’ambiente

Veicoli a motore vietati e strade pulite come quelle di Copenaghen, Puerto Nariño, un piccolo gioiello sulle rive del Rio delle Amazzoni in Colombia, si distingue come un esperimento di vita sostenibile in un ambiente naturale straordinario. Rispetto alla vicina Leticia, animata e caotica, Puerto Nariño offre un’atmosfera tranquilla e unica, dove i veicoli a motore sono vietati e le strade sono pulite e ordinate.

Fondata nel 1961, la città ha attirato una popolazione principalmente indigena che vive in armonia con la natura da secoli. Circa l’80% degli abitanti appartiene a gruppi etnici Ticuna, Cocama e Yagua, che hanno contribuito a plasmare la visione di una comunità sostenibile.

La sostenibilità è al centro dell’identità di Puerto Nariño, che è stata la prima città colombiana ad essere certificata come “destinazione turistica sostenibile” nel 2012. Questo riconoscimento è il risultato di sforzi congiunti tra il governo locale e le popolazioni indigene per promuovere un turismo verde e di base.

La gestione ambientale è una priorità per la comunità

L’assenza di strade e l’uso limitato dei veicoli creano un ambiente tranquillo e pulito, in cui la vita quotidiana è guidata dai principi della conservazione e del rispetto per l’ambiente. Il turismo svolge un ruolo importante nell’economia locale, offrendo opportunità per gli abitanti di mostrare la propria cultura e di condividere la bellezza naturale della regione con i visitatori.

Attraverso iniziative come il centro di interpretazione della vita fluviale e le escursioni guidate alla ricerca di delfini rosa e altri animali selvatici, Puerto Nariño educa i visitatori sull’importanza della conservazione ambientale e della cultura indigena.

La gestione ambientale è una priorità per la comunità, che monitora attentamente l’acqua, l’energia, i rifiuti e l’inquinamento per garantire la sostenibilità a lungo termine. L’agricoltura sostenibile è praticata attraverso antiche tecniche di coltivazione che rispettano l’equilibrio ecologico della regione.

Puerto Nariño rappresenta un esempio di come sia possibile vivere in armonia con la natura, anche in contesti urbani. Le iniziative locali guidate dalle popolazioni indigene dimostrano che la conservazione ambientale e la sostenibilità possono andare di pari passo con lo sviluppo economico e sociale.

In un mondo sempre più attento alla crisi climatica, Puerto Nariño offre una speranza e un modello per altre comunità che desiderano adottare pratiche sostenibili. Con il suo ambiente unico e la sua forte identità culturale, Puerto Nariño è una testimonianza vivente del potenziale delle comunità locali nell’affrontare le sfide ambientali globali.

