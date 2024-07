In questo Paese ha aperto il primo supermercato senza imballaggi di plastica: tutto è in barattoli di vetro o venduto sfuso

Le Super tout nu è il primo supermercato francese dove non ci sono imballaggi di plastica e sono offerti buoni sconto a chi porta barattoli di vetro

L’apertura di Le Super tout nu, il primo supermercato del Paese a eliminare completamente gli imballaggi in plastica, segna un evento storico per la sostenibilità in Francia. Situato a Labège, a circa 10 chilometri da Tolosa, questo innovativo supermercato rappresenta un importante passo avanti verso un futuro più ecologico e sostenibile.

Le Super tout nu offre una vasta gamma di alimenti di base, come pasta, riso, formaggio, legumi e spezie, tutti privi di imballaggi in plastica. I prodotti vengono commercializzati in barattoli di vetro o venduti sfusi, permettendo ai clienti di utilizzare i propri contenitori riutilizzabili.

Questa pratica non solo riduce significativamente la quantità di rifiuti di plastica, ma incentiva anche un consumo più consapevole e sostenibile. Oltre il 60% dei prodotti venduti in questo supermercato sono locali, biologici e artigianali, garantendo freschezza e qualità.

Sono offerti buoni sconto in cambio di barattoli di vetro

L’obiettivo è fornire ai clienti prodotti sani e senza sprechi. Per incentivare ulteriormente l’uso di contenitori ecologici, Le Super tout nu offre buoni sconto in cambio di barattoli di vetro che vengono poi lavati e sterilizzati dal supermercato stesso. Questa pratica promuove il riutilizzo ed anche un’economia circolare che riduce la necessità di nuovi imballaggi.

Nonostante i prezzi leggermente superiori rispetto ai supermercati tradizionali, i clienti sono entusiasti dell’iniziativa. Molti sono disposti a pagare di più per prodotti che rispettano l’ambiente. La tendenza verso una vita senza rifiuti, nota come “zero waste”, sta crescendo in Europa e l’inaugurazione di Le Super tout nu rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile in Francia.

Questo supermercato senza imballaggi in plastica è un esempio di come le pratiche ecologiche possano essere integrate nel commercio al dettaglio, offrendo ai consumatori alternative sostenibili e incentivando un cambiamento positivo nelle abitudini di consumo. Dimostra che è possibile conciliare l’economia con la sostenibilità ambientale, offrendo al contempo prodotti di alta qualità ai propri clienti.

Il y a des journées desquelles il est difficile de redescendre.Hier à midi, s’est tenue l’inauguration du Super tout… Posted by Le Drive tout nu on Thursday, March 28, 2024

Fonte: Le Drive tout nu

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: