Rory Hu a 13 anni ha trovato una soluzione per salvare le api mellifere (dall’esposizione dei pesticidi)

A soli 13 anni questa ragazza ha creato fiori artificiali che hanno migliorato la memoria delle api mellifere compromessa dall’esposizione ai pesticidi

Rory Hu, una studentessa di 13 anni della California, ha dimostrato un incredibile ingegno nel trovare una soluzione per salvare le popolazioni di api mellifere. Il suo amore per il miele l’ha spinta a esplorare il declino globale delle api e a cercare di capire le cause di questo fenomeno.

Scoprendo che l’esposizione ai pesticidi influisce negativamente sulle api, compromettendo il loro apprendimento e la loro memoria, Hu ha deciso di agire. Inoltre i pesticidi impediscono alle api di nutrire, sostenere la colonia e svolgere le funzioni quotidiane dell’alveare.

Con l’aiuto di un apicoltore locale, ha ideato un esperimento per testare una possibile soluzione. Ha creato fiori artificiali impregnati di caffeina e un integratore alimentare chiamato T-Polyfenoli, ricco di polifenoli del tè, che sono noti per stimolare il cervello. L’esperimento di Hu ha avuto successo: i composti utilizzati hanno migliorato la memoria delle api e hanno contribuito al loro benessere complessivo.

Ha vinto il Department of Defense STEM Talent Award

Per questo straordinario risultato, Rory Hu ha ricevuto il Department of Defense STEM Talent Award, un premio di $10.000, al Broadcom MASTERS 2022, una prestigiosa competizione nazionale di scienza e ingegneria per studenti delle scuole medie.

Oltre a ricevere riconoscimenti per il suo lavoro, Hu ha anche manifestato l’intenzione di continuare il suo impegno nel campo della conservazione delle api. Attraverso un’organizzazione educativa senza scopo di lucro di cui è co-proprietaria, chiamata Bee Initiative, vuole educare i giovani sull’importanza delle api e continuare a promuovere iniziative volte alla loro protezione.

La scoperta di Hu rappresenta un importante passo avanti nella ricerca di soluzioni per affrontare il declino delle popolazioni di api mellifere. Il suo impegno e la sua creatività offrono una speranza per il futuro delle api e per la sicurezza del nostro approvvigionamento alimentare globale. Hu dimostra che anche i giovani possono fare una differenza significativa nel campo della conservazione ambientale e della biodiversità.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Rory Hu

Ti potrebbe interessare anche: