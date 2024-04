La campagna di Ichnusa contro l’abbandono delle bottiglie di birra vuote: “se deve finire così, non beveteci nemmeno”

Ichnusa vuole difendere la sua Sardegna dagli incivili con una campagna per contrastare l’abbandono di bottiglie di vetro, anche attraverso azioni concrete di pulizia dei luoghi della movida e delle spiagge

La celebre birra sarda Ichnusa ha lanciato una campagna per difendere l’ambiente e contrastare l’abbandono delle bottiglie di vetro. In collaborazione con Legambiente Sardegna, il birrificio si è impegnato a sensibilizzare i consumatori sul problema dell’abbandono dei rifiuti di vetro.

Vengono invitati i clienti a non acquistare il prodotto se intendono gettarlo nell’ambiente. La campagna, intitolata “Il Nostro Impegno”, si focalizza sull’importanza di proteggere la Sardegna e l’ambiente in generale dalle pratiche dannose di abbandono dei rifiuti.

Secondo uno studio condotto per conto di Ichnusa da AstraRicerche, il 67% degli italiani riconduce l’abbandono del vetro ai comportamenti sbagliati dei giovani nella fascia di età tra i 18 ei 34 anni. Tuttavia il 25% degli intervistati ha ammesso di aver abbandonato bottiglie di vetro per strada o nell’ambiente, evidenziando la necessità di un impegno collettivo per affrontare il problema.

In risposta a questa sfida, Ichnusa ha deciso di mettere in campo azioni concrete di pulizia dei luoghi della movida e delle spiagge in sette località sarde, tra cui Cagliari, Alghero, Quartu S. Elena, Olbia, Oristano, Sassari e Villasimius. Queste iniziative vedono la partecipazione attiva dei dipendenti del birrificio di Assemini, che si uniscono ai volontari di Legambiente Sardegna per ripulire le zone interessate.

Una mancanza di rispetto per la comunità e l’ambiente

Matteo Borocci, direttore del Birrificio Ichnusa, ha dichiarato che l’azienda promuove da anni il vuoto a rendere in Sardegna, permettendo alle bottiglie di essere riutilizzate fino a 100 volte in 20 anni. Tuttavia, di fronte al persistere del problema dell’abbandono del vetro, Ichnusa ha sentito la responsabilità di fare di più e ha deciso di promuovere attivamente la sensibilizzazione e il cambiamento di comportamento.

Annalisa Colombu, Presidente di Legambiente Sardegna, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione con Ichnusa, definendo la campagna coraggiosa e innovativa. Colombu ha sottolineato l’importanza delle piccole azioni individuali nel promuovere grandi cambiamenti e ha invitato la comunità a partecipare attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, specialmente durante i periodi di sovraffollamento turistico che mettono a dura prova gli ecosistemi fragili della Sardegna.

Non si può ovviamente pensare così di risolvere il problema, ma l’obiettivo della campagna è di ispirare un cambiamento e invitare tutti a riflettere sull’importanza della responsabilità sociale. Il concetto espresso da Ichnusa è molto semplice e anche parzialmente contro i propri interessi: chi beve la birra e poi abbandona la bottiglia in giro, sta mancando di rispetto alla comunità e all’ambiente. Per berla e “trattarla” così, dunque, meglio non berla.

