La geniale campagna di Heineken per gli Europei 2024: una birra sostitutiva gratuita (in caso di bicchiere rovesciato)

Heineken ha lanciato HeineCare, un’assicurazione che copre le perdite di birra dovute all’entusiasmo durante la partita dell’Inghilterra degli Europei

Heineken ha lanciato una nuova e innovativa iniziativa chiamata HeineCare, un’assicurazione che copre le perdite di birra dovute all’entusiasmo e all’eccitazione durante i momenti salienti delle partite di calcio. Questa idea originale è stata pensata per il match valevole per il campionato europeo dell’Inghilterra contro la Slovacchia che si è giocato il 30 giugno.

HeineCare è una soluzione ingegnosa per i tifosi che spesso vedono la loro birra saltare fuori dal bicchiere durante esultanze o momenti di tensione durante le partite. Con questa assicurazione, Heineken offre una birra sostitutiva gratuita a chi sottoscrive l’assicurazione in tempo per la partita. Questo non solo rende felici i fan, ma permette anche a Heineken di raccogliere preziosi dati sui consumatori, utili per il Customer Relationship Management (CRM).

L’iniziativa è stata interamente sviluppata internamente da Heineken. HeineCare, sebbene limitata nel tempo, rappresenta un modo efficace per interagire con i clienti e fidelizzarli. L’operazione richiama, in una certa misura, MyBenefits di Kraft Heinz MEA, un’assicurazione che protegge dalle macchie di ketchup e che è stata sviluppata ascoltando i feedback sui social media.

Non è la sola iniziativa in tal senso

In parallelo con Heineken, anche Carlsberg ha lanciato un’iniziativa simile in occasione di Uefa Euro 2024. In UK, Carlsberg ha creato un cappellino speciale pensato per proteggere i tifosi dalle “flying pints”, le birre che volano durante i brindisi o gesti di rabbia. Sono stati prodotti solo 100 pezzi di questo cappellino, creando così un’esclusiva e aumentando il buzz intorno al brand.

Entrambe le iniziative dimostrano come i brand di birra stiano cercando di connettersi con i consumatori in modi nuovi e creativi, sfruttando momenti di alta tensione e gioia per offrire soluzioni che migliorano l’esperienza dei tifosi.

HeineCare, in particolare, rappresenta un esempio eccellente di come un marchio possa trasformare una comune frustrazione in un’opportunità di marketing ed allo stesso tempo far comprendere alle persone l’importanza di non sprecare cibo e bevande.

Fonte: HeineCare

