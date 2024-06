In Brasile gli incendi devastano il Pantanal e ora minacciano la Bolivia (e sono aumentati del 980%)

A causa delle scarse piogge e dalla mancanza delle consuete inondazioni stagionali, il Brasile è nella morsa degli incendi che rischiano di compromettere l’habitat di molte specie

Gli incendi stanno devastando il Pantanal, la più grande zona umida tropicale del mondo, situata nel Brasile centro-occidentale, avanzando pericolosamente verso la Bolivia. Questo scenario catastrofico è alimentato dalle scarse piogge e dalla mancanza delle consuete inondazioni stagionali, rendendo la regione estremamente vulnerabile.

I roghi, iniziati a giugno, hanno visto un aumento del 980% nei primi mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i livelli più alti dal 2020, un anno tragico per il bioma. I dati satellitari dell’Istituto Nazionale Brasiliano per la Ricerca Spaziale (INPE) rivelano un preoccupante incremento degli incendi nel Pantanal.

Fino al 5 giugno, sono stati registrati 978 focolai, rispetto ai soli 91 dell’anno precedente. Questo incremento rappresenta il secondo valore più alto degli ultimi 15 anni, superato solo dal 2020, quando circa il 30% del Pantanal fu devastato dalle fiamme.

C’è il rischio della perdita di habitat per tantissime specie

Come detto, la situazione è ulteriormente aggravata dalle condizioni climatiche avverse. Secondo Cyntia Santos, ambientalista del WWF Brasile, le precipitazioni sono state inferiori alla media storica dalla fine dello scorso anno, creando un ambiente propizio agli incendi. La combinazione di siccità, temperature elevate e la mancanza di inondazioni stagionali ha reso il Pantanal estremamente secco e vulnerabile.

Vinicius Silgueiro, coordinatore dell’intelligenza territoriale presso l’ONG Instituto Centro de Vida, ha descritto l’inizio del 2024 come uno dei peggiori in termini di punti caldi dall’inizio della serie storica nel 1998. La stagione degli incendi solitamente inizia a luglio e raggiunge il picco tra agosto e settembre, ma quest’anno i roghi sono iniziati in anticipo, suscitando allarme tra gli esperti.

Il Pantanal, vasto circa dieci volte le Everglades della Florida, ospita una biodiversità unica, tra cui giaguari, caimani, anaconde e formichieri giganti. La perdita di questo habitat prezioso rappresenta una grave minaccia per la fauna selvatica e l’ecosistema nel suo complesso.

In risposta a questa crisi, il governo brasiliano ha firmato un patto con i governatori statali delle regioni del Pantanal e dell’Amazzonia per combattere gli incendi. Lo stato di Mato Grosso do Sul, che contiene la maggior parte del Pantanal brasiliano, ha già dichiarato lo stato di emergenza ambientale.

