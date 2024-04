Queste pratiche antiche della cultura dei nativi americani potrebbero aiutare l’ambiente (e a mitigare il cambiamento climatico)

I nativi americani da sempre coltivano la terra e proprio nelle loro pratiche antiche potrebbero risiedere i segreti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico

La Terra ha visto profondi cambiamenti dal punto di vista climatico dall’avvento dell’industrializzazione, con la diminuzione delle popolazioni di fauna selvatica del 69% e l’anno 2023 che ha segnato un nuovo record di temperature elevate.

Tuttavia dalla cultura dei nativi americani emergono nove pratiche antiche che potrebbero mitigare gli effetti del riscaldamento globale e contribuire alla costruzione di un futuro più resiliente per l’ambiente e in armonia con esso.

Investire nel ripristino e nell’incorporazione di queste pratiche nella gestione ambientale moderna potrebbe portare a un futuro più sostenibile per tutti. Dalla costruzione di giardini sul mare alla gestione dell’acqua in terreni desertici, queste pratiche antiche lavorano con i ritmi del mondo naturale. Vediamone alcune.

Giardini di waffle Zuni

Nella regione sud-ovest degli Stati Uniti, la tribù Zuni pratica l’agricoltura di sussistenza con i giardini di waffle. Questi giardini sono caratterizzati da file di quadrati incassati circondati da muri di adobe che catturano e trattengono l’acqua, proteggendo le colture dal vento, riducendo l’erosione e conservando preziose risorse idriche.

“Buon fuoco”

Prima dell’arrivo dei colonizzatori europei, le popolazioni indigene della California settentrionale praticavano bruciature culturali per gestire il paesaggio. Queste ustioni controllate miglioravano la qualità del suolo, favorivano la crescita di piante specifiche e contribuivano a mantenere un ambiente sano e resiliente. Il ripristino di queste pratiche potrebbe aiutare a prevenire incendi catastrofici e a mantenere ecosistemi bilanciati.

Irrigazione antica nel New Mexico

Le acequias, sistemi di irrigazione comunitari secolari, sono state fondamentali per la sopravvivenza nelle terre aride del New Mexico sin dal 1600. Questi sistemi non solo forniscono acqua alle colture, ma contribuiscono anche a ricostituire la falda freatica e a creare habitat per la fauna autoctona.

L’originale tecnologia di cattura del carbonio

Le foreste gestite dalle comunità indigene possono svolgere un ruolo cruciale nel sequestro del carbonio e nella promozione della biodiversità. Ripristinare pratiche silvicolturali tradizionali potrebbe contribuire a ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici e a migliorare la salute degli ecosistemi forestali.

Agricoltura in zone aride della nazione Hopi

Nonostante le sfide climatiche, la nazione Hopi in Arizona ha coltivato con successo mais e altre colture tradizionali senza irrigazione per millenni. Le loro pratiche agricole includono la raccolta passiva dell’acqua piovana e la dipendenza da varietà di semi adattate al deserto, offrendo un esempio di resilienza e adattamento alle condizioni ambientali difficili.

Ripristino dei salmoni sul fiume Klamath

Le popolazioni indigene stanno guidando gli sforzi per ripristinare le popolazioni di salmoni sul fiume Klamath, che sono state drasticamente ridotte a causa della perdita di habitat e dei cambiamenti climatici. Attraverso la rimozione delle dighe e il ripristino degli habitat fluviali, i salmoni stanno lentamente tornando, offrendo speranza per la salute del fiume e delle comunità che dipendono da esso.

Semi resilienti

La conservazione e la coltivazione di varietà di semi tradizionali adattate alle condizioni climatiche estreme sono essenziali per la sicurezza alimentare e la sovranità delle comunità indigene. Il ripristino di queste varietà può aiutare a preservare la biodiversità e a garantire la disponibilità di alimenti in un clima in rapido cambiamento.

Giardini di vongole Swinomish

Gli Swinomish hanno costruito e mantenuto giardini di vongole lungo le coste del Pacifico nord-occidentale per migliaia di anni. Questi giardini non solo forniscono cibo, ma contribuiscono anche a mantenere habitat vitali per la fauna marina e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulle coste.

Design indigeno intelligente dal punto di vista climatico

Le conoscenze e le tecnologie indigene offrono soluzioni di progettazione sostenibile, adattabile e resiliente, che lavorano con la natura anziché contro di essa. Questi design integrano le lezioni apprese dalla collaborazione tra l’uomo e la natura per affrontare le sfide del cambiamento climatico in modo creativo e efficace.

The Washington Post

