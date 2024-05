Gli scienziati che hanno creato il deposito mondiale dei semi riceveranno il World Food Prize 2024

Lo Svalbard Global Seed Vault, il deposito globale di semi, è fondamentale per rispondere alle minacce crescenti alla sicurezza alimentare e gli scienziati che l’hanno creato saranno premiati con il World Food Prize 2024

Cary Fowler e Geoffrey Hawtin saranno insigniti del World Food Prize 2024. Un riconoscimento che sarà assegnato loro per il ruolo fondamentale nella creazione dello Svalbard Global Seed Vault, un deposito globale di semi progettato per proteggere la diversità agricola del mondo.

Questo caveau, inaugurato nel 2008 sulle isole norvegesi Svalbard, contiene ora oltre 1,25 milioni di campioni di semi provenienti da quasi tutti i paesi del mondo. Fowler e Hawtin hanno guidato l’efforto per costruire il vault come risposta alle crescenti minacce alla sicurezza alimentare, compreso il cambiamento climatico che potrebbe mettere a rischio le colture agricole.

È stato creato appositamente in un luogo sicuro da sconvolgimenti politici e cambiamenti ambientali, al fianco di una montagna dove le temperature potevano garantire la conservazione dei semi. Inizialmente l’idea di creare un deposito di semi in un luogo così remoto è stata accolta con scetticismo, ma oggi è considerata un’azione fondamentale per proteggere una risorsa naturale preziosa.

Il cambiamento climatico, insieme ad altre minacce come insetti, malattie e degrado del suolo che hanno creato nuove sfide per l’agricoltura in tutto il mondo, ha aumentato l’importanza di un deposito sicuro di semi di riserva.

Si spera così di ottenere finanziamenti aggiuntivi

Fowler e Hawtin sperano che il loro riconoscimento come vincitori del World Food Prize (che comporta anche un premio di 500.000 dollari) aiuti a garantire finanziamenti aggiuntivi per le operazioni delle banche dei semi in tutto il mondo. Mantenere queste operazioni è relativamente economico ma essenziale per garantire un approvvigionamento alimentare abbondante e sicuro per il futuro.

Per questo motivo vedono il riconoscimento un modo per diffondere il loro programma per poter accedere a questi finanziamenti che sono una sorta di polizza assicurativa per garantire che il mondo possa nutrirsi nei prossimi 50 anni.

Il World Food Prize, fondato da Norman Borlaug, riconosce i contributi significativi nel campo della sicurezza alimentare e dell’agricoltura sostenibile. Quest’anno, Fowler e Hawtin saranno onorati durante l’annuale Norman E. Borlaug International Dialogue, che si terrà dal 29 al 31 ottobre a Des Moines.

