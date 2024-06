Questa città farà pagare di più l’acqua potabile in estate (per incentivare un uso più responsabile)

La nuova tariffazione stagionale dell’acqua a Tolosa rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile delle risorse idriche, con l’obiettivo di garantire un uso responsabile e preservare l’approvvigionamento per il futuro

La città di Tolosa ha introdotto una nuova tariffazione stagionale dell’acqua, una misura innovativa e ambiziosa adottata dal Consiglio metropolitano il 4 aprile 2024. A partire dal 1° giugno fino al 31 ottobre, periodo in cui le risorse idriche sono più scarse, il prezzo dell’acqua subirà un aumento del 42%.

Durante il resto dell’anno, dal 1° novembre al 31 maggio, il costo dell’acqua verrà ridotto del 30%. L’obiettivo di questa iniziativa è incentivare un uso più responsabile dell’acqua durante i mesi estivi, quando la domanda è elevata e la disponibilità è ridotta.

La misura è stata ufficialmente firmata il 16 maggio presso la sede di Toulouse Métropole, alla presenza del sindaco di Tolosa, Jean-Luc Moudenc, e di altri funzionari locali, insieme a rappresentanti delle società Suez e Veolia Water France, che collaborano nella gestione delle risorse idriche della città.

Preoccupano i bassi livelli del fiume Garonna

Tolosa è la prima metropoli a implementare una tariffazione stagionale dell’acqua, un passo che potrebbe fungere da modello per altre città affrontando problemi simili di gestione idrica. Il nuovo sistema di tariffazione non comporterà costi aggiuntivi per gli utenti con un consumo uniforme durante tutto l’anno.

Tuttavia le famiglie con un consumo maggiore nei mesi estivi, ad esempio quelle con piscine o giardini, vedranno un aumento significativo della bolletta. Secondo le stime, una famiglia con un figlio potrebbe vedere un incremento di soli 6 centesimi all’anno, mentre una famiglia con piscina potrebbe affrontare un aumento di oltre 83 euro.

L’iniziativa è stata motivata dalle preoccupazioni legate ai bassi livelli del fiume Garonna, l’unica fonte di acqua potabile per Tolosa, durante l’estate. Jean-Luc Moudenc ha sottolineato l’importanza di questa misura per preservare le risorse idriche della città, considerato che il fiume Garonna ogni estate raggiunge livelli critici.

L’introduzione di una tariffazione stagionale ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini di Tolosa. Mentre alcuni comprendono la necessità di risparmiare acqua e sostengono l’iniziativa, altri sono preoccupati per l’impatto economico sulle famiglie e sulle imprese locali. Tuttavia, studi hanno dimostrato che la tariffazione stagionale può essere un metodo efficace per incentivare il risparmio idrico e ridurre i consumi nei periodi di scarsità.

Fonte: Comune di Tolosa

