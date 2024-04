Siccità: creata una mappa globale con i 21 hotspot nel mondo più a rischio (e l’Italia è uno di questi)

La siccità è un problema sempre più di attualità e colpisce ovunque: questi sono i 21 hotspot in cui l’acqua è scarsa, caratterizzati dal grande divario tra la domanda e la disponibilità di acqua

Una mappa globale della siccità, recentemente completata, ha identificato 21 hotspot in tutto il mondo dove l’acqua è scarsa, suddivisi in sette zone. Purtroppo per noi, l’Italia figura tra questi hotspot, con la crisi idrica concentrata principalmente nel settore agricolo per l’irrigazione dei campi.

Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Environmental Research Letters e coordinata dall’Università di Utrecht con il sostegno finanziario della National Geographic Society, ha analizzato le cause che portano all’esaurimento delle riserve idriche in queste regioni.

Tra i motivi principali di questa crisi idrica sono stati addotti i cambiamenti idroclimatici, la crescita demografica e l’uso dell’acqua per l’agricoltura, l’uso domestico e municipale. In Italia, così come in altre regioni identificate, l’uso agricolo dell’acqua è al centro del problema.

Non è prerogativa dei luoghi aridi

Lo studio evidenzia che le regioni coinvolte presentano una grande discrepanza tra la domanda e la disponibilità di acqua. In alcuni luoghi, come la Penisola Arabica e il bacino del Murray Darling in Australia, la scarsità d’acqua è causata principalmente da un elevato consumo pro capite, mentre in altri, come la California centrale e la valle del Nilo bianco, i cambiamenti climatici e l’uso agricolo sono le principali cause.

Secondo Myrthe Leijnse, ricercatrice dell’Università di Utrecht e autrice principale dello studio, sebbene esistano fattori comuni che contribuiscono alla scarsità d’acqua in diversi hotspot, l’impatto su persone, ecosistemi ed economie può variare notevolmente. Tuttavia, spera che questa ricerca possa sensibilizzare i decisori politici sull’importanza di trovare soluzioni comuni per affrontare questa crisi.

È essenziale comprendere che la siccità non si manifesta solo in luoghi aridi, ma può colpire anche regioni con climi più umidi, come evidenziato da Marc Bierkens, professore di Idrologia all’Università di Utrecht e uno degli autori dello studio. Per questo motivo, la ricerca mette in luce l’urgente necessità di adottare misure per proteggere le riserve idriche e garantire un futuro sostenibile per tutti.

Fonte: Environmental Research Letters

