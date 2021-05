Ritrovata la cagnolina Pincher Gaia, dopo il terribile incidente che è costato la vita alla sua proprietaria

Una settimana dopo un incidente mortale avvenuto a Venzone, in Friuli-Venezia Giulia, si stavano perdendo le speranze per la cagnolina Gaia. L’animale, di razza Pincher, era sparito dopo la tragedia che aveva portato via la sua proprietaria Gilberta, una donna di 82 anni residente a Tavagnacco, in provincia di Udine.

A seguito del drammatico incidente, Gaia era stata avvistata lungo la strada in cui si era consumata la tragedia dove era tornata per cercare la sua amata padroncina, ma nessuno era riuscita ad avvicinarsi a lei. Dopo la scomparsa di Gaia, diversi cittadini e associazioni locali si sono mobilitati per cercarla. La cagnolina è apparsa diverse volte, ma era spaventata e non si faceva prendere.

Per fortuna, però, un paio di giorni fa la cagnolina è stata trovata nei pressi di un giardino di una casa di Ospedaletto, frazione di Gemona. Così, la proprietaria della casa ha subito avvertito il canile comunale che ha provveduto a mettersi in contatto con il figlio della donna morta nell’incidente. Una storia a lieto fine, almeno per la piccola Gaia che, dopo sette giorni a vagare per strada, è finalmente tornata a casa.

Fonte: Facebook/Canile di Tolmezzo-Volontari ENPA

