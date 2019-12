Questo cane abbandonato ha cercato rifugio in un presepe di Natale commuovendo la città (e il mondo intero)

Lo hanno abbandonato a Natale, nel periodo dell’anno in cui tutti dovrebbero essere più buoni, questo cucciolo di pastore tedesco che ha trovato rifugio in un luogo adibito per eccellenza all’accoglienza: il presepe. Si è accucciato proprio qui, accanto a Gesù Bambino, in cerca di un po’ di calore.

L’episodio non è avvenuto di recente ma nel 2016 nella città brasiliana di Criciúma, tuttavia proprio in questi giorni, sarà perché il Natale è alle porte, è tornato a essere virale sui social, dove sta circolando la sua foto.

Moltissimi utenti sono rimasti commossi da quella scena strappalacrime che, a suo tempo, incuriosì numerose persone, riunitesi intorno al presepe per osservare il cucciolo addormentato, fotografarlo e filmarlo. Talmente tante che a un certo punto il cane, svegliandosi, si spaventò, per poi calmarsi poco dopo, quando qualcuno decise di adottarlo offrendogli una seconda possibilità.

Una storia passata che ci ricorda quanto sia importante prendersi cura degli animali e non abbandonarli né a Natale, né in qualunque altro periodo dell’anno. Perché sono creature degne di rispetto e di amore, non giocattoli usa e getta.

L’abbandono di cani in Italia

Purtroppo gli abbandoni, anche in Italia, continuano a essere numerosi soprattutto nel periodo estivo, 25-30%, e subito dopo la stagione venatoria se il cane non viene ritenuto bravo a cacciare.

La Lav riporta numeri impressionanti, con una media di 50.000 cani abbandonati ogni anno nel nostro paese, di cui più dell’80% rischia di perdere la vita in incidenti, a causa di mancanza di cibo e maltrattamenti. E questo nonostante l’abbandono sia un reato punito con l’arresto fino a un anno o con una multa fino a 10.000 euro.

Ti potrebbe interessare anche:

Photo Credit: Youtube