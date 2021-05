Una casa green con Vivere Zen

Sogni una casa green e un ambiente domestico del tutto eco-sostenibile?

In questo particolare periodo storico la nostra casa racchiude tutta la nostra vita. Ambienti improbabili della nostra dimora sono diventati luogo di molteplici attività, ma soprattutto vere e proprie postazioni di lavoro.

Una casa green offre diversi benefici: rende gli spazi più funzionali, migliora il confort di chi la occupa, spreca meno energia e ha un minore impatto sull’ambiente. Dunque, non solo benessere mentale e comfort, ma anche una drastica riduzione dei costi dovuti ai consumi.

I nostri ambienti, piccoli o grandi che siano, devono essere ben organizzati e funzionali alle nuove esigenze, pur mantenendo calore e autenticità. Per contrastare il caos esterno, cerchiamo armonia e benessere negli spazi domestici. Una casa green è uno spazio in cui riusciamo ad esprimere a pieno la nostra vera essenza, mettendo a fuoco ciò di cui abbiamo veramente bisogno.

Il desiderio comune è quello di distaccarsi dal mondo artefatto in cui viviamo e trovare armonia all’interno delle nostre case. Sentiamo la necessità di definire e creare uno spazio essenziale che ci consenta di esprimere tutta la nostra creatività.

Per rendere una casa green ed ecosostenibile occorre modificare alcuni aspetti strutturali e tecnologici al fine di minimizzare gli sprechi e l’inquinamento. Di conseguenza, bisogna optare per tecnologie innovative ed elettrodomestici sempre più smart a basso impatto ambientale.

La scelta dell’arredamento è un altro aspetto fondamentale per la creazione di un ambiente essenziale ed ecosostenibile. Occorre prediligere arredi pensati al benessere fisico ed emozionale, ma soprattutto realizzati con elementi naturali per tutelare l’ambiente.

In particolare, Vivere Zen offre diverse soluzioni per arredare la propria casa con materiali naturali e biodegradabili. Si tratta di un marchio specializzato nella realizzazione di arredi con elementi naturali provenienti da filiera controllata, biodegradabili, atossici e ipoallergenici.

Il leitmotiv dei prodotti Vivere Zen è uno stile tipicamente semplice ed essenziale, ideato per il benessere fisico ed emozionale di chi ne fa uso. Vivere Zen significa “vivere in armonia” con ciò che ci circonda, con l’ambiente e con la natura.

Sempre più spesso siamo circondati da una moltitudine di oggetti che non ci permettono di liberare la mente e di rilassarci completamente. Una casa con pochi elementi dalle linee lineari permette di avere più spazio fisico a disposizione e di conseguenza più spazio mentale.

Il bioarredo sostenibile di Vivere Zen ha come obiettivo quello di creare un ambiente a misura d’uomo. La casa viene immaginata come un luogo di piacere e fonte di ricarica per mente, cuore e fisico. Si tratta di uno stile semplice ed essenziale che predilige i toni caldi del legno e colori neutri.

Sostenendo il concetto di casa green, gli arredi Vivere Zen sono prodotti artigianalmente e non producono scarti tossici o inquinanti durante il processo di realizzazione. Vengono creati con materiale di ottima qualità perché tutti i prodotti sono pensati per durare a lungo. In questo modo, l’impatto sull’ambiente è ridotto al minimo.

Fiore all’occhiello dei prodotti Vivere Zen sono senza dubbio i letti in legno naturale. Si tratta di letti completamente in legno massiccio, massello o lamellare di massello proveniente da filiera controllata. Un buon riposo ci consente di recuperare le energie e assicura benessere mentale e funzionamento celebrale. Vivere Zen offre un’ampia selezione di letti in legno realizzati con metodi di lavorazione artigianale pensati per offrire la corretta qualità e la giusta quantità di sonno.

Il catalogo di letti in legno Vivere Zen contiene diverse linee di produzione che si differenziano dalle altre per la presenza di elementi specifici.

Ad esempio, quelli della Linea TORINO sono letti in legno di frassino massello e okumé dipinti con vernici bio. A seconda del modello, i letti possono essere realizzati quasi interamente senza viti o ad incastro.

Fanno parte della Linea MILANO letti in legno completamente ecologici secondo le linee guida fornite da Green Peace. Essenze pregiate arricchiscono il legno massiccio.

La Linea BALTA si caratterizza per letti in legno di faggio massello proveniente dal nord Europa con finitura ad olio naturale o color noce.

Letti in legno di pino o faggio con colorazione a scelta sono il tratto distintivo della Linea VARSAVIA. Questi prodotti associano all’essenzialità nordica alcuni dettagli preziosi.

La Linea JAPANDI contiene esclusivamente letti in legno in stile giapponese e scandinavo. Si tratta di un mobilio essenziale e funzionale disponibile in diverse colorazioni.

Molto particolari sono i letti della Linea KARUP, realizzati da un’azienda danese. Si tratta di prodotti in pino scandinavo realizzati con materiali certificati e vernici bio.

I letti Vivere Zen hanno un animo green perché realizzati e trattati con materiali naturali. Partendo dalla camera da letto, l’essenzialità degli elementi non rende la nostra casa vuota, bensì crea un’atmosfera rilassante, serena e confortevole. Sono tutte caratteristiche fondamentali di una casa eco-sostenibile e assolutamente green!