Calendario corsi

Benvenut* nei Corsi di greenMe!

I nostri corsi - tecnicamente chiamati "webinar"- sono lezioni online di un'ora complessiva che attraverso la rete permettono di informarti, formarti e interagire direttamente da dove vuoi.

Durante i webinar, che sono tenuti da relatori esperti in materia, si crea un'aula virtuale in un giorno e orario stabilito. Subito dopo l'intervento del docente è possibile intervenire in tempo reale, per fugare dubbi, lasciare commenti e suggerimenti. 30 minuti di informazioni, 30 minuti di domande e risposte. I corsi possono essere seguiti da PC, Tablet e smartphone.

Iscriversi a un corso è molto semplice: basta cliccare sul link indicato accanto al corso di tuo interesse e inserire i propri dati (nome, cognome, e-mail). Subito dopo ti arriverà una e-mail di conferma. Riceverai inoltre 2 mail di promemoria: una il giorno prima e l'altra un'ora prima dell'inizio.

Difficoltà per l'iscrizione? Guarda il video tutorial in basso.

Tutti i nostri corsi sono gratuiti!

Calendario dei corsi di maggio/giugno

in progress

Impariamo a fare il pane in casa

A cura di Giacomo Petri, Cuoco

Mercoledì 23 maggio ore 21:00

Come leggere correttamente le etichette

A cura di Irene Tornisello,

Mercoledì 20 giugno ore 21:00

Inquinamento domestico: come migliorare l'aria che respiriamo

A cura di Francesca Moscato,

Mercoledì 27 giugno ore 21:00

Guarda il video tutorial sulle modalità di iscrizione e partecipazione