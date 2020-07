Il “super coniglio” Simone insegna yoga ai bambini, per iniziare la giornata con energia

Una piccola routine di Yoga per bambini spiegata da uno dei loro cartoon preferiti. Questa è la bellissima sorpresa che ha riservato i suoi piccoli fan il simpatico Simone, un coniglietto pieno di energia a cui piace credere di essere un supereroe.

Simone, infatti, è una serie televisiva animata francese basata sui libri di Stéphanie Blake (in Italia è disponibile su Netflix). E su Facebook ora il nostro super coniglio ci insegna dei semplici esercizi di Yoga.

Ricordiamo che lo Yoga per bambini è un toccasana per crescere bene dal punto di vista fisico ed emotivo, aiuta i più piccoli ad essere consapevoli del proprio corpo e dell’importanza della respirazione, a sviluppare un comportamento altruista e ad apprendere l’importanza del rispetto degli altri e del Pianeta.

“Imita Simone, come lui rannicchiati come una palla sulle ginocchia con la testa piegata in basso e rilassa tutto il corpo”, si legge nella scheda numero 1.

L’esercizio prosegue fino al saluto con le mani giunte, che ci da la carica per iniziare tante nuove avventure.

Allora, che aspettate? Facciamo Yoga con Simone?