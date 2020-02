E’ morta a 101 anni, Tao Porchon-Lynch, l’insegnante di yoga più anziana del mondo

Ha praticato yoga e ballato fino all’ultimo Tao Porchon-Lynch che ci ha lasciati alla veneranda età di 101 anni. Era l’insegnante di yoga più longeva al mondo.

Secondo quanto annunciato sul suo sito web e sulla pagina Facebook a lei dedicata, si è spenta venerdì Tao Porchon-Lynch di cui vi abbiamo già parlato in quanto deteneva dal 2012 il Guinness dei primati come la più anziana insegnante di yoga e la più anziana ballerina competitiva al mondo.



Nata nell’India francese, Porchon-Lynch ha lavorato come modella e attrice, recitando anche nel famoso remake ‘Il Ladro di Baghdad’ del 1940. All’epoca teneva sette lezioni di yoga a settimana.

Porchon-Lynch ha praticato yoga per oltre 70 anni, 45 dei quali viaggiando tra India, Francia, Dubai, Cina, Russia e Stati Uniti. Ha iniziato a ballare in modo competitivo a 87 anni e nella sua lunga vita ha anche marciato due volte con Mahatma Gandhi (era nata nel lontano 13 agosto 1918 e ha vissuto l’infanzia proprio in India).

Ha continuato a insegnare e a ballare in modo competitivo anche dopo aver avuto subito 3 interventi all’anca. E a chi gli chiedeva come aveva fatto a rimanere così attiva dopo tutto questo, l’insegnante semplicemente rispondeva: “Perché io sono il capo“.

La cosa più sconvolgente è che, secondo quanto dichiarato a CBS News da una collaboratrice della donna:

“Tao ha tenuto la sua ultima lezione di yoga domenica 16 febbraio e aveva seguito le sue lezioni di danza fino a quella settimana”

Insomma l’anziana insegnante ha praticato fino all’ultimo con gioia e serenità. Una vita splendida spesa per le sue grandi passioni e al servizio delle tante persone che ne hanno condiviso il cammino.

“Il respiro della vita è proprio dentro di noi. Sentire la danza della vita dentro di te e sapere che nulla è impossibile” sosteneva Tao.

E l’eredità che ci lascia questa donna è proprio quella di non autoimporre dei limiti a noi stessi, lo yoga (come molte altre pratiche e in generale la passioni) è per tutti e per tutte le età!

Fonte: Cbs news /taoporchonlynch.net

