Eclissi totale di superluna, ci siamo. Il 21 gennaio il nostro satellite naturale verrà nascosto dal cono d'ombra della Terra, assumendo un suggestivo colorito rossastro. Si tratta di un momento molto atteso, carico di energia positiva.

Gli occhi del mondo sono puntati sulla luna rossa, che arriverà all'alba di lunedì. Tra miti e leggende, l'eclissi totale di luna ogni volta attira su di se grande attenzione, sia per la bellezza dello spettacolo che offre sia per le capacità che vengono associate a questo fenomeno.

Si tratta in realtà di due eventi in uno: assisteremo infatti sia all'eclissi totale di luna che alla cosiddetta superluna. Il nostro satellite naturale infatti si troverà al perigeo, il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita.

Un momento eccezionale, che porterà con se energie positive. Secondo alcune credenze, un'eclissi ha un effetto più forte rispetto a una tipica luna piena. Può influenzare la nostra vita, le emozioni e gli istinti, mettendoci in contatto con le nostre esigenze e i nostri desideri più profondi. Il modo migliore per sfruttare questa energia è entrare in contatto con noi stessi grazie alla meditazione.

1. Come liberarci dalle energie negative

Una luna piena è la fine di un ciclo lunare ed è un buon momento per sbarazzarsi di qualsiasi energia negativa e concentrarci su qualcosa di nuovo. La meditazione del video che segue può aiutarci a eliminare l'energia negativa che abbiamo trattenuto, regalandoci una sensazione di riposo.

2. Meditazione Zen

Questa meditazione è focalizzata sull'energia della superluna di "sangue". Dura un'ora ed è l'ideale per chiunque non sia alla ricerca di qualcosa di guidato, poiché è più una playlist di musica rilassante.

3. Come concentrarci sui nostri bisogni

Grazie a questa meditazione guidata cercheremo di concentrarci su noi stessi e sui nostri bisogni.

4. Come meditare in pochi minuti

Questa meditazione guidata è ottima per chiunque abbia poco tempo, dura solo 20 minuti. Aiuta a farci sentirti consapevoli di tutte le emozioni durante questa luna piena carica di emotività.

5. Meditazione rituale completa

Questo è il momento ideale per lasciar andare qualsiasi cosa ci abbia tenuti a freno, ed è esattamente ciò che questa meditazione si propone. Inoltre, aiuterà anche a manifestare ciò che desideriamo in futuro e a capire cosa occorre eliminare, perché inutile.

Buona eclissi e buona meditazione a tutti!

Francesca Mancuso