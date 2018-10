PATOLOGIE INVERNALI COME PREVENIRLE E CURARLE CON LE PIANTE

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE ORE 21:00

I rimedi naturali sono un vero e proprio scudo, una corazza che possiamo usare per rinforzare le nostre difese immunitarie ed evitare quindi di inciampare nei soliti malanni di stagione.

Grazie a un'efficace cura naturale, mirata sui sintomi e le "debolezze" del soggetto, si può ridurre fino al 95% la possibilità di contrarre patologie come raffreddore, influenza, affezioni delle vie respiratorie.

In questo corso vedremo insieme come affrontare le patologie più comuni della stagione invernale con l'uso della fitoterapia e della gemmoterapia.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Alessandro Targhetta è un medico-chirurgo, specialista in Geriatria e Gerontologia ed esperto in Omeopatia e in Fitoterapia. Collabora con numerose riviste nazionali e tiene conferenze per farmacisti e medici.