PREVENIRE E CURARE IL DISTURBO DA MANCANZA DI NATURA

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE ORE 21:00

In che modo la mancanza di contatto con la Natura impatta il nostro benessere personale, quello della nostra famiglia e quello generale della società in cui viviamo? Cosa è l'eco-amnesia? Come elaborare i sentimenti di paura, ansia e impotenza che affiorano in noi ogni volta che sentiamo le ultime notizie sulla crisi ambientale del pianeta e sull'estinzione delle specie per colpa del cambiamento climatico provocato dalle attività umane? Che relazione c'è fra vita sedentaria, dipendenza da smartphone, ADHD, socialità ridotta e nature deficit disorder? Cosa possiamo fare oggi, nella nostra vita personale e relazionale, per ricostruire il nostro pieno senso di benessere e vitalità, in armonia con la natura che siamo e a cui apparteniamo?

A queste ed altre domande costruiremo insieme una risposta nel corso di questo webinar, parlando di biofilia, bagno di foresta, ecotherapy ed ecopsicologia, per trarre nuove idee e ispirazioni da usare nella nostra vita quotidiana.

Diana Tedoldi è formatrice e coach. È laureata in filosofia ad orientamento etno-antropologico, specializzata in Danzamovimentoterapia, formazione formatori, coach professionista (accreditata dall’International Coach Federation come Associate Certified Coach), ecoterapeuta e studiosa di ecopsicologia.