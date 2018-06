Forest Coaching©:

conosci te stesso immergendoti in un bosco.

GIOVEDÌ 5 LUGLIO ore 21.00

Senza bisogno di grandi guru o teorie rivoluzionarie, il bosco sa silenziosamente guidarci a ritrovare noi stessi, il nostro centro, il nostro allineamento profondo.

E una volta che siamo in questo nostro centro vibrante e pulsante di energia, ritroviamo la nostra connessione con il resto della comunità vivente: il mondo vegetale, gli animali e gli altri esseri umani, tutti parte della stessa rete di relazioni che chiamiamo Natura.

In questo corso online della durata di circa 60 minuti, i partecipanti scopriranno le antiche pratiche con cui da sempre l'uomo guarda alla natura per conoscere se stesso. Attraverso un approccio semplice, basato sull'integrazione fra mindfulness, forest bathing (Shinrin-You), simbologie transculturali e domande maieutiche (coaching), i partecipanti scopriranno 3 pratiche da applicare nella propria vita quotidiana per sviluppare consapevolezza di sé, riconoscere la propria direzione, affrontare le piccole difficoltà quotidiane, trovare la propria risposta a un problema pressante, alleggerire il pensiero da ansie e tensioni.

Abbiamo già tutto ciò di cui abbiamo bisogno per stare bene al mondo, nel mondo, con il mondo. Basta solo riallinearsi.

E gli alberi sono proprio maestri di questo: slanciati fra la terra e il cielo, da sempre sono considerati simbolo di realizzazione, connessione fra corpo e e spirito, crescita ed espansione. Nella sulenziosa connessione con gli alberi maestri, tutte le nostre migliori risorse possono affiorare.

Basta ascoltare, e darci fiducia, perché la magia accada. Vi aspetto!

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Diana Tedoldi è formatrice e coach. È laureata in filosofia ad orientamento etno-antropologico, specializzata in Danzamovimentoterapia, formazione formatori, coach professionista (accreditata dall’International Coach Federation come Associate Certified Coach), ecoterapeuta e studiosa di ecopsicologia. Autrice del libro “L’Albero della Musica – Tamburo, Stati altri di coscienza, Drum therapy” (Anima Edizioni, 2006), nel 2009 fonda Drum Power, nel 2013 Intelligenza Primitiva e nel 2016 la Nature’s Coaching Academy, per la formazione di chi vuole imparare a fare coaching in connessione con la natura.

Ha ideato e guida il percorso di formazione “Terra e corpo”, dedicato a coach, formatori, educatori, professionisti della relazione di aiuto, della cura e del benessere della persona, che desiderano imparare a incorporare nella propria professione l’ecopsicologia e la connessione con la natura.