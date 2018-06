Come usare le ferie per migliorare l'uso che fai dello smartphone

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO ORE 21:00

Numerose ricerche ci allertano sull'effetto deleterio che il cellulare ha sulle nostre capacità cognitive in quanto fonte perenne di distrazioni. Le continue notifiche ci tengono iperattivati 24 ore su 24 e il prezzo che paghiamo è un calo nelle nostra capacità di attenzione, concentrazione, creatività e memoria.

Iscriviti a questo corso online per imparare strategie da iniziare ad inserire nella tua quotidianità nel periodo delle ferie in modo da riequilibrare il tuo rapporto con lo smartphone e tornare a settembre con la mente più libera e preparata per evitare che il mondo del web continui a succhiare ore della tua giornata senza che tu te ne renda conto.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Monica Bormetti è nata negli anni '80 nel cuore delle Alpi da papà italiano e mamma francese, ed è sempre stata curiosa e viaggiatrice.

Ha vissuto in Italia, Nuova Zelanda, Parigi, Budapest e Malaga. Nel 2008 si è laureata in psicologia clinica all'Università di Padova e dal 2015 lavora nel marketing online per diverse start up.

Nel 2016, durante un viaggio da sola in Indonesia, le si ruppe lo smartphone. Dopo una fase di panico e disorientamento ha apprezzato l'esperienza e da lì ha iniziato a studiare il rapporto tra tecnologia digitale ed essere umano.