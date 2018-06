FARMACIA NATURALE PER L'ESTATE

erbe e oli essenziali per il benessere

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO ORE 21:00

Soluzioni naturali per l'estate: per molti il periodo estivo tanto agognato, si trasforma in una specie di incubo a causa del calore, dei disagi per chi viaggia, degli insetti e di tanti altri "disturbi" stagionali. Come preparare per tempo, una piccola farmacia fai da te?

Scopriamo tanti rimedi casalinghi e soluzioni fai da te a base prettamente vegetale che possano aiutare anche gli amanti delle temperature più "moderate" ad affrontare con più serenità i mesi che ci separano dall'autunno, ma soprattutto quali sono gli errori più comuni che peggiorano la situazione.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Isabella Massamba è laureata in Scienze Naturali e specializzata in botanica ed etnobotanica, ovvero lo studio dell'utilizzo delle piante da parte dell'essere umano in tutte le sue forme. Ha sempre viaggiato e lavorato come ricercatrice e docente Universitaria e di scuola superiore, oltre che a tenere corsi privati di erboristeria e botanica.

Oltre che sul blog Clorofilla, potete consultare i suoi siti web www.isypedia.com e www.traccediclorofilla.com.