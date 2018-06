PRONTO SOCCORSO DA VIAGGIO FAI DA TE

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO ORE 21:00

Durante un viaggio i disturbi da affrontare possono essere tanti e diversificati. Basti pensare al mal di mare, il mal d'auto, o alle punture d’insetto. Perché non combattere queste piccole seccature con dei rimedi omeopatici?

L’omeopatia è la più conosciuta tra le medicine non convenzionali. sono in aumento le persone che si affidano a questa scienza perché propone un tipo di cura che guarda alla totalità della persona e non solo alla malattia in sé. Forse non tutti sanno che questa disciplina non è nata in tempi moderni, cavalcando l’onda della ricerca da parte dell’individuo di un maggior benessere psico-fisico, ma è una scienza con una storia lunga e importante.

In questo corso, il dott. Alessandro Targhetta ci illustrerà i migliori rimedi omeopatici da portare in viaggio durante le vacanze estive. Vedremo come affrontare al meglio i disturbi del mal di mare, del mal d’auto, delle punture d’insetto, contusioni, congiuntiviti e tante altre problematiche comuni durante il periodo estivo.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Alessandro Targhetta è un medico-chirurgo, specialista in Geriatria e Gerontologia ed esperto in Omeopatia e in Fitoterapia. Collabora con numerose riviste nazionali e tiene conferenze per farmacisti e medici.