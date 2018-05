BUCATO ECOLOGICO:

le ricette da provare

LUNEDÌ 25 GIUGNO ORE 21:00

Fare il bucato e rispettare l'ambiente è possibile.

Autoprodurre i detersivi da utilizzare per il bucato significa scegliere di non utilizzare detergenti inquinanti e potenzialmente irritanti o allergizzanti per le pelli più delicate.

Significa anche ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e riciclare i vecchi flaconi di detersivo praticamente all'infinito, per poterli utilizzare come contenitori per i propri nuovi prodotti di realizzazione completamente casalinga.

Perché sia un passo avanti verso un mondo migliore, occorre comprendere l’importanza dei piccoli gesti che, se ripetuti da molte persone, possono fare la differenza.

Scoprirete i metodi più semplici ed efficaci per ottenere ottimi risultati, con pochi ingredienti perché avrete le idee chiare su ciò che vi serve e sul perché vi serva.

In questo webinar Claudia Ferretti spiegherà gli innumerevoli vantaggi della produzione casalinga dei detersivi per il bucato: vantaggi per l’ambiente, per la pelle e per il portafogli!

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Claudia Ferretti, esperta di consumi sostenibili e autoproduzione, autrice del libro “Sapone Naturale” edito da LSWR e di numerosi articoli su riviste di settore, da anni gestisce un blog molto seguito in Italia e all'estero. Si chiama www.glialchimisti.com, ormai punto di riferimento per gli appassionati di saponi e cosmetici naturali: si tratta di uno spazio dove condivide ricette autoprodotte in modo semplice, con pochi ingredienti facilmente reperibili e con risultati eccellenti in termini di sostenibilità ambientale e di delicatezza sulla pelle, nonché di notevole risparmio economico.

La sua filosofia si basa su quattro principi: niente ingredienti tossici, niente ingredienti inquinanti, materie prime semplici e poco lavorate, facilità di lavorazione (tutto si può creare in una piccola cucina). Durante i suoi corsi di autoproduzione insegna a principianti ed esperti la preparazione del sapone, di detergenti e cosmetici naturali.