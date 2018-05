Ritrovare il respiro.

La terapia Bioenergetica per contrastare ansia e attacchi di panico

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO ORE 21:00

Uno dei sintomi maggiormente riportati da chi soffre di stati d'ansia e attacchi di panico è la mancanza d’aria e l’impossibilità di mantenere un respiro regolare.

Le emozioni scatenate dagli eventi della vita quotidiana, infatti, modificano il nostro corpo e si manifestano in esso, attraverso blocchi muscolari e respiratori.

La terapia Umanistica e Bioenergetica, attraverso esercizi fisici e alcune meditazioni, agevola una respirazione più profonda e una maggiore consapevolezza corporea.

Questo corso propone alcuni esercizi bioenergetici da poter sperimentare quotidianamente e offre a chi soffre d'ansia e attacchi di panico la possibilità di sperimentare e acquisire utili strumenti per fronteggiare l’ansia e la paura, aumentando la respirazione profonda, sciogliendo le contrazioni muscolari e armonizzando corpo e mente.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Sara Negrosini è psicologa e psicosessuologa, psicoterapeuta in formazione presso la Scuola di Specializzazione Psicoumanitas in Psicoterapia Umanistica e Analisi Bioenergetica. Svolge la sua attività da libera professionista ed è specializzata in disturbi della sfera sessuale-affettiva, disturbi psicosomatici e disturbi del comportamento alimentare. Conduce, inoltre, seminari e laboratori artistici-terapeutici volti al benessere psico-corporeo presso l'Associazione Culturale MinD - Mettersi in Discussione, di cui è socia fondatrice e Vice Presidente.

Svolge, inoltre, attività volontaria presso il Consultorio Familiare sito in via delle Canapiglie n' 88 - Asl Roma 2 prestando servizio di consulenza psicologica e psicosessuologica.