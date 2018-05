INTELLIGENZA EMOTIVA

LUNEDÌ 4 GIUGNO ORE 21:00

Le emozioni sono attitudini fondamentali nella vita sin dai tempi antichi. Secondo Goleman, autore del best seller Intelligenza Emotiva, hanno giocato un ruolo fondamentale nella sopravvivenza ed evoluzione della specie umana.

Ma cos’è oggi l’Intelligenza Emotiva e perché può migliorare la qualità della propria vita?

Durante il webinar esploreremo che cosa significa portare l’intelligenza nella sfera dell’emozione.

Scopriremo che tutti hanno dei talenti emotivi da coltivare che permettono di:

Avere maggiore consapevolezza emozionale

Gestire i conflitti

Fare scelte positive

Vivere relazioni gratificanti

Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della vita

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Simona Savino è formatrice, Life&business counselor e imprenditrice. Filosofa, appassionata di crescita personale, spiritualità e teatro, il suo primo amore e grazie al quale ha appreso molte tecniche utili nella sua professione.

Dal 2002 ha sviluppato la sua attività formativa ad indirizzo transpersonale dedicata ai privati. Dopo il diploma di Counseling a Pratica Psicodinamica® presso l’ISPA (Istituto Sperimentale di Psicodinamica Applicata) e di Costellazioni Familiari, Sistemiche e Archetipiche, ha ideato e creato La Filosofia del Diamante, marchio che dal 2010 l’accompagna sia per la formazione verso i privati sia con le aziende.

Nel 2015 ha fondato, insieme a 3 soci, Points of You Italy per importare e diffondere in Italia il metodo di formazione Points of You® e i suoi strumenti come The Coaching Game.

A dicembre 2016 ha iniziato una collaborazione con il MICRI dell’Università IULM come docente a contratto per il corso di Personal Development sullo sviluppo dei talenti.