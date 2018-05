INQUINAMENTO DOMESTICO:

Come migliorare l'aria che respiriamo

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO ORE 21:00

Molto spesso i materiali, gli oggetti d’arredamento e gli elettrodomestici che si trovano nelle nostre case possono diventare agenti inquinanti nocivi per la nostra salute.

Si dovrebbe prestare maggiore attenzione all'inquinamento domestico (indoor) perchè risulta più pericoloso dell'inquinamento esterno (outdoor).

L'abitazione è il luogo dove ci sentiamo più sicuri e dovrebbe preservare più di tutto il nostro benessere psico-fisico, ma spesso siamo ignari del fatto che tutto quello che si trova all’interno di una casa può generare le cosiddette malattie da interno o indoor, di fronte alle quali non sappiamo come comportarci perché non ne conosciamo la causa.

Si può avere una maggiore consapevolezza di questo e migliorare l’aria che viviamo attraverso dei semplici gesti quotidiani come ad esempio imparare a scegliere al meglio qualsiasi prodotto per la casa: vernici, cosmetici e saponi; areare bene i luoghi chiusi e imparare a leggere le etichette.

Essere al corrente di ciò che succede non è difficile come sembra, come non lo è scegliere i prodotti migliori.

Interessarsi all'argomento è il primo passo vero per un'abitare più sano!

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Francesca Moscato è laureata in chimica con indirizzo analitico ambientale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

Ha conseguito la tesi presso l’istituto di ricerca ICRAM (ora ISPRA) con il quale ha continuato a collaborare per un breve periodo.

Ha lavorato presso alcuni laboratori di analisi e presso un industria farmaceutica.

Da sempre attenta alle problematiche ambientali cerca di sensibilizzare ad un uso corretto della chimica perché tutto quello che ci circonda è chimica, ma è importante far tornare ciò che è artificiale e potenzialmente nocivo a una chimica naturale che genera equilibrio e salute.

Attualmente sta conseguendo il diploma di naturopata presso una scuola di naturopatia dove insegna chimica e biochimica fondendo i concetti scientifici di questa materia con i concetti naturopatici.