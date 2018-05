COME LEGGERE CORRETTAMENTE LE ETICHETTE

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO ORE 21:00

L'industria alimentare oggi ci offre una vasta gamma di prodotti, molti dei quali rispondono ad esigenze di praticità e facile consumo, mettendo da parte la qualità.

Imparare a leggere le etichette consente al consumatore di informarsi circa tutto quello che è riportato su una confezione, interpretarne il contenuto, selezionando gli alimenti sulla base di una serie di indicatori.

Ciò permette di evitare scelte nutrizionalmente scorrette, consapevoli che la salute comincia proprio dalle nostre tavole.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Irene Tornisello è laureata in Scienze Biologiche con specializzazione in Biologia della Nutrizione.

S’impegna per garantire il corretto stile di vita dei pazienti attraverso una dieta equilibrata, e un’adeguata attività fisica.

La sua attività comprende l’analisi delle abitudini personali del paziente, la misurazione della composizione corporea e l’elaborazione di diete personalizzate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno.

Organizza inoltre percorsi di educazione alimentare finalizzati al raggiungimento di una consapevolezza nutrizionale del paziente. Opera come consulente in materia di igiene degli alimenti. Lavora come libera professionista a Roma.