MALATTIE GASTROINTESTINALI:

L'ALIMENTAZIONE COME PREVENZIONE E SUPPORTO

MARTEDÌ 8 MAGGIO ORE 21:00

L’apparato digerente è un complesso sistema di organi collegati tra loro che lavorano in sincrono per garantire la digestione e l’assorbimento dei nutrienti introdotti con il cibo.

I disturbi ad esso connessi sono numerosi e mostrano un’incidenza piuttosto alta nella popolazione.

L’alimentazione riveste un ruolo determinante nella prevenzione e talvolta nel supporto al trattamento di patologie spesso di difficile risoluzione.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Irene Tornisello è laureata in Scienze Biologiche con specializzazione in Biologia della Nutrizione.

S’impegna per garantire il corretto stile di vita dei pazienti attraverso una dieta equilibrata, e un’adeguata attività fisica.

La sua attività comprende l’analisi delle abitudini personali del paziente, la misurazione della composizione corporea e l’elaborazione di diete personalizzate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno.

Organizza inoltre percorsi di educazione alimentare finalizzati al raggiungimento di una consapevolezza nutrizionale del paziente. Opera come consulente in materia di igiene degli alimenti. Lavora come libera professionista a Roma.