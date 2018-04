IMPARIAMO A FARE IL PANE IN CASA

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO ORE 21:00

In questo corso vogliamo imparare i passi fondamentali per fare il pane in casa, a partire dalla scelta degli ingredienti. Quale cereale scegliere in funzione del gusto che vogliamo ottenere, della tradizione del nostro territorio e della nostra tolleranza personale. Passeremo in rassegna i vari tipi di lieviti da utilizzare: il lievito secco, quello di birra e la pasta madre, per poi concentrarci sulle molteplici fasi della preparazione.

Vedremo insieme come realizzare il pane in cassetta, il pane e la focaccia.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Giacomo Petri, cuoco e titolare della Happy Jack - Healthy food, un'azienda per il servizio di chef a domicilio e cooking class, nata nel 2017, nel Chianti, in Toscana, con la prerogativa di cucinare piatti gustosi e sani, utilizzando prodotti per lo più biologici, naturali e salutari. Dalla sua esperienza nasce la cucina di Happy Jack, un connubio fra tradizione, con la scelta degli ingredienti della sua terra, e innovazione. Sono infatti attuali i concetti di equilibrio nutrizionale, intolleranze e dieta alcalina, che lo hanno ispirato, senza tralasciare l’importanza della materia prima bio e naturale. HAPPY JACK - Healthy Food, oggi vuole sostenere queste basi condividendo una alimentazione gustosa e sana, in un mondo tanto inquinato da stress ed eccessi alimentari.