DETERGENTI ECOLOGICI PER LA CASA FAI DA TE:

CONSIGLI E RICETTE DA PROVARE

LUNEDÌ 14 MAGGIO ORE 21:00

Pulire casa è un gesto importante per la salute del pianeta, può essere un modo per migliorarne le condizioni, o viceversa.

Perché sia un passo avanti verso un mondo migliore, occorre comprendere l’importanza dei piccoli gesti che, se ripetuti da molte persone, possono fare la differenza: prestare attenzione a ciò che si getta negli scarichi, ridurre i flaconi di plastica che servono per le pulizie, sporcare meno in modo da dover lavare meno e dunque usare meno detergenti, non sprecare.

PREPARARE IN CASA…TUTTO CIÒ CHE SERVE PER LA CASA!

Scoprirete i metodi più semplici ed efficaci per ottenere ottimi risultati, con pochi ingredienti perché avrete le idee chiare su ciò che vi serve e sul perché vi serva. In questo webinar vi daremo le ricette fondamentali per le pulizie di casa:

detergente pavimenti

cera per mobili

pulitore vetri

sapone lavastoviglie

spray igienizzante bagno e cucina.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Claudia Ferretti, esperta di consumi sostenibili e auto-produzione, autrice del libro “Sapone Naturale” edito da LSWR e di numerosi articoli su riviste di settore, da anni gestisce un blog molto seguito in Italia e all’estero. Si chiama www.glialchimisti.com, ormai punto di riferimento per gli appassionati di saponi e cosmetici naturali: si tratta di uno spazio dove condivide ricette auto-prodotte in modo semplice, con pochi ingredienti facilmente reperibili e con risultati eccellenti in termini di sostenibilità ambientale e di delicatezza sulla pelle, nonché di notevole risparmio economico.