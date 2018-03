ALLERGIA AL NICHEL: alimentazione e consigli utili

LUNEDÌ 23 APRILE ORE 21:00

Il corso vuole porre l'attenzione su una patologia estremamente diffusa e comune: l'allergia al nichel; fortemente deleteria dal punto di vista alimentare e psicologico per il soggetto che ne soffre. Il Nichel è presente nella maggior parte degli alimenti che ogni giorno introduciamo e in molti oggetti con cui entriamo a contatto nella vita quotidiana ma in realtà pochi sanno come gestire al meglio questa condizione soprattutto dal punto di vista nutrizionale. Il corso, quindi, vuole essere una guida per tutti coloro che devono convivere con questa allergia e non sanno come comportarsi e, soprattutto, intende dare tutte le informazioni utili per conoscerla al meglio, imparare a conviverci e superarla. Impareremo cosa è il Nichel, a cosa serve, dove lo troviamo e quali sono le giuste regole da introdurre a tavola!

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Lucia D'Anzi, Dottore magistrale in biologia, specialista in biologia della nutrizione. Ha conseguito il Master di II livello in "Dietetica e Nutrizione" presso la Facoltà Cattolica del Sacro Cuore, svolgendo una tesi sull'importanza della corretta alimentazione in età pediatrica per la prevenzione dell'obesità e delle malattie metaboliche.

Ha svolto progetti di educazione alimentare nelle scuole ed effettuato un tirocinio presso l’A.O.R.N. Cardarelli di Napoli, con il ruolo di biologa nel reparto di chirurgia bariatrica dell’obesità.

Attualmente libera professionista in uno studio privato come Biologa Nutrizionista, approcciandosi a diverse situazioni grazie ad aggiornamenti professionali in vari ambiti scientifici e nutrizionali.

