Come evitare la dipendenza da smartphone

MARTEDÌ 17 APRILE ORE 21:00

Lo smartphone è entrato nelle nostre vite in modo estremamente veloce: in soli 3 anni dalla sua invenzione nel 2007, l'iPhone ha raggiunto 50 milioni di utenti nel mondo, la radio come mezzo di comunicazione ha impiegato 40 anni per raggiungere lo stesso livello. Questi piccoli oggetti sono estremamente utili perché risolvono svariati problemi della nostra quotidianità e non possiamo più pensare di vivere senza, però dobbiamo imparare ad usarli in modo adeguato.

Il rischio altrimenti è di incappare nella nomofobia (che sta per NO MOre PHOne PhoBIA): la fobia di rimanere sconnessi dalla rete mobile. L'uso eccessivo del web e l'essere sempre connessi può anche avere una serie di ripercussioni sul nostro benessere emotivo e cognitivo: rischio di depressione, calo di attenzione, memoria e creatività sono alcuni dei rischi.

Ci sono una serie di meccanismi psicologici precisi che ci legano agli smartphone, nulla è casuale. Iniziare ad esserne consapevoli è il primo passo per definire delle strategie utili a non essere succubi del telefono. Oggigiorno non possiamo pensare di abbandonare il nostro smartphone e vivere completamente sconnessi però possiamo trovare un equilibrio sano che ci permetta di trarre tutti i benefici dalla tecnologia digitale, abbassandone i rischi.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Monica Bormetti è nata negli anni '80 nel cuore delle Alpi da papà italiano e mamma francese, ed è sempre stata curiosa e viaggiatrice. Ha vissuto in Italia, Nuova Zelanda, Parigi, Budapest e Malaga. Nel 2008 si è laureata in psicologia clinica all'Università di Padova e dal 2015 lavora nel marketing online per diverse start up. Nel 2016, durante un viaggio da sola in Indonesia, le si ruppe lo smartphone. Dopo una fase di panico e disorientamento ha apprezzato l'esperienza e da lì ha iniziato a studiare il rapporto tra tecnologia digitale ed essere umano.

Clicca qui per iscriverti al corso