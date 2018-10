SAPONI FAI DA TE: CONSIGLI E RICETTE DA PROVARE

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE ORE 21:00

Perché fare in casa il sapone? Perché un prodotto così semplice può far la differenza per la nostra pelle e per l’ambiente?

In questo webinar Claudia Ferretti vi aprirà le porte di una delle autoproduzioni più utili e più versatili: il sapone solido!

Vi regalerà inoltre tre ricette tra le più apprezzate del suo Blog www.glialchimisti.com e del suo libro: “Sapone Naturale - Crea facilmente i tuoi saponi e detergenti naturali” edito da LSWR.

Il metodo di preparazione che imparerete è il più semplice, adatto anche ai principianti e ai più timorosi ad avventurarsi nella chimica; le ricette proposte sono quelle più versatili e più utili, con gli ingredienti più facili da reperire: avrete così modo di cimentarvi subito nella preparazione ed entrare subito nel vivo di questo hobby fantastico.

Nel mondo del commercio di prodotti cosmetici, il sapone, il bagnoschiuma, il docciaschiuma, lo shampoo, il detergente viso, hanno natura differente (o così ci fa credere la pubblicità): nel mondo dell'autoproduzione del sapone, la parola sapone riassume tutte le preparazioni precedenti, create con oli vegetali e un reagente.

Con un solo metodo e variando gli oli possiamo ottenere tutto ciò che ci serve per la pulizia del viso, del corpo e dei capelli!

Una volta compresa la reazione chimica che porta alla nascita del sapone, infatti, tutte le varianti e le possibilità sono accessibili: l’unico limite a ciò che possiamo inventare è la nostra fantasia…

Potrete creare il sapone più adatto alla vostra pelle ed ai vostri capelli, realizzare saponi belli da vedere e da regalare, ma anche ottimi da usare.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Claudia Ferretti, esperta di consumi sostenibili e auto-produzione, autrice del libro “Sapone Naturale” edito da LSWR e di numerosi articoli su riviste di settore, da anni gestisce un blog molto seguito in Italia e all'estero. Si chiama www.glialchimisti.com, ormai punto di riferimento per gli appassionati di saponi e cosmetici naturali: si tratta di uno spazio dove condivide ricette auto-prodotte in modo semplice, con pochi ingredienti facilmente reperibili e con risultati eccellenti in termini di sostenibilità ambientale e di delicatezza sulla pelle, nonché di notevole risparmio economico.