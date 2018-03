PASTA MADRE

come utilizzarla nelle tue ricette

GIOVEDÌ 5 APRILE ORE 21:00

Durante questo webinar vi spiegheremo come utilizzare la pasta madre, quali differenze vi sono tra le tante farine in commercio, e come sceglierle e adattarle alle nostre esigenze. Illustreremo i passaggi fondamentali e le tecniche di base per la realizzazione di un pane semplice, ovvero vi daremo le informazioni necessarie per preparare il pane in casa come si faceva una volta, sano e genuino.

Corso gratuito

Durata: 1 ora circa

Marina Mar è una blogger romana, madre di famiglia, vegana, appassionata di cucina con una particolare attenzione alla preparazione in casa degli alimenti. Evita, laddove possible, il ricorso a prodotti industriali. Fa parte dell'associazione BreadHeArt che promuove una corretta e sana alimentazione partendo dall'ingrediente principale presente sulla nostra tavola: il pane.

Tramite la diffusione dell'uso della pasta madre, l'associazione vuole avvicinare sempre più persone alla panificazione domestica, trasmettendo la conoscenza nell'auto-produzione.

Clicca qui per iscriverti al corso