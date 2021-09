L’UE metterà al bando 200 Pfas, ma è una vittoria a metà

Per anni abbiamo sostenuto che anche i PFAS a catena corta sono molto problematici. – spiega la dottoressa –Mentre quelli lunghi si accumulano negli animali e negli esseri umani, quelli corti sono un grosso problema nelle fonti d’acqua, poiché non possono essere catturati, il che significa che non possiamo purificare l’acqua dai PFAS a catena corta. Questa restrizione è un passo nella giusta direzione, ma non abbiamo affatto finito”.