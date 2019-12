Pallavolo: Italia Campione del Mondo per club sia maschile che femminile, non succedeva da 27 anni

È la prima volta dopo ben 27 anni che due formazioni italiane vincono, in contemporanea, il Mondiale per club. A raggiungere il podio sono state le donne dell’Imoco Volley Conegliano e gli uomini del Lube Civitanova.

Le prime hanno ottenuto la vittoria dopo 6 giorni di gara a Shaoxin, in Cina, sbaragliando l’Eczacibasi VitrA Istanbui in finale con un risultato di 3-1 (22-25, 25-14, 25-19. 25-21). Già in semifinale avevano dimostrato grande forza contro il Vakifbank Istanbul, abbattendo le avversarie anche grazie al contributo di quella che viene considerata la giocatrice più forte del Pianeta, Paola Egonu. Aggiudicandosi così il loro primo trionfo fuori Italia, dopo 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane.

E come se non bastasse i ragazzi del Cucine Lube Civitanova hanno vinto in finale sui brasiliani del Sada Cruzeiro per 3-1 (25-23, 19-25, 31-29, 25-21). La squadra di Ferdinando De Giorgi, dopo un 2019 costellato di successi, dal titolo di campioni d’Italia del 14 maggio a quello di campioni d’Europa del 18 maggio, ora si è aggiudicata il trionfo finale in Brasile.

#FIVBClubWorldChamps L' Imoco Volley 🇮🇹 è Campione del Mondo per club🏆,le pantere hanno superato 3-1 l'Eczacibasi… Pubblicato da Federazione Italiana Pallavolo su Domenica 8 dicembre 2019

Non è la prima volta che l’Italia si aggiudica questo prestigiosa vittoria ma sono trascorsi parecchi anni da allora, ci era riuscita nel 1992 a Ravenna, ed è incredibile che due formazioni italiane abbiano ottenuto l’oro durante lo stesso Mondiale. Per di più con lo stesso punteggio di 3-1. Complimenti a entrambe le squadre!

#FIVBClubWorldChamps La LUBE Volley 🇮🇹 conquista il titolo mondiale per club battendo in finale il Sada Cruzeiro 3-1… Pubblicato da Federazione Italiana Pallavolo su Domenica 8 dicembre 2019

Photo Credit: Facebook