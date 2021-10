Vittoria! La Nazionale italiana di basket con Sindrome di Down è sul tetto d’Europa

Niente da fare, è un anno d’oro per lo sport italiano. Possiamo gridarlo ancora una volta: siamo campioni d’Europa! La Nazionale italiana di basket con Sindrome di Down hanno trionfato agli Euro TriGames di Ferrara, dopo aver la Turchia in Finale con un splendido 21-12.

Il merito della fantastica impresa va agli 8 agguerritissimi atleti: Chiara Vingione e Fabio Tomao, Alessandro Greco, Alex Cesca e Andrea Rebichini, Alessandro Ciceri, Antonello Spiga e Davide Paulis.

E non è affatto la prima volta che gli Azzurri portano a casa una vittoria così importante nel basket. Il dream team allenato da Giuliano Bufacchi, Mauro Dessì e Francesca D’Erasmo ha già portato in alto il tricolore, vincendo altre tre competizioni: l’Europeo del 2017, i Mondiali del 2018 e quelli del 2019.

Quale miglior modo se non questo meritatissimo trionfo per celebrare la Giornata delle persone con sindrome di Down in programma ieri?! Grandissimi ragazzi, siete il nostro orgoglio!

Fonte: Italbasket Sindrome di Down/Euro TriGames

