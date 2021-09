Tripletta storica per l’Italia alle Paralimpiadi nei 100 metri femminili: oro, argento e bronzo alle nostre atlete

Giornata storica per l’Italia ai Giochi Paralimpici. Le 3 atlete del nostro paese in gara nei 100 metri femminili sono riuscite a portare a casa una tripletta, ovvero si sono aggiudicate le 3 medaglie: oro, argento e bronzo!

“Il sogno sarebbe una tripletta ai Giochi” aveva dichiarato Martina Caironi alcune settimane fa, ebbene oggi il sogno è diventato realtà.

A vincere le 3 medaglie per i 100 metri femminili alle Paralimpiadi sono state proprio 3 atlete italiane: Ambra Sabatini, 19 anni, si è aggiudicata l’oro e ha battuto il record del mondo (con 14”11), argento invece per Martina Carioni (campionessa olimpica di Londra e Rio) e bronzo per Monica Contrafatto.

Una finale tra l’altro complicata dalla pioggia ma che non ha certo scoraggiato queste incredibili atlete che con la loro impresa hanno fatto raggiungere all’Italia 69 medaglie in questi Giochi.

Monica Contrafatto l’ha dedicata all’Afghanistan, dove è rimasta ferita mentre era in missione militare:

Io voglio dedicare la mia medaglia a quell’altro Paese che mi ha tolto qualcosa ma in realtà mi ha dato tanto, l’Afghanistan.

Seguici su Telegram| Instagram |Facebook |TikTok |Youtube

Fonte: Comitato Italiano Paralimpico/Facebook

Leggi anche: